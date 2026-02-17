Nyutexaminerad elektronikingenjör - utveckla teknik som gör samhällsnytta
2026-02-17
Är du nyutexaminerad eller tidigt i karriären? Vill du utvecklas inom kretskortsdesign, inbyggda system och hårdvarutest? Ta chansen och skicka in din ansökan.
Hos oss får du lära dig allt detta och vara med och bidra från idé till färdigt fordon i projekt där dina idéer verkligen gör skillnad!
Din framtida utmaning
Som elektronikkonstruktör hos oss på BAE System Hägglunds blir du en viktig del av teamet på elektronikavdelningen. Vi utvecklar, vårdar och dokumenterar elektroniken för framtidens stridsfordon.
Du kommer att arbeta med hela produktcykeln, bland annat:
- Kretskortframtagning från prototyp till fältsättning
- Utveckling av framtidens inbyggda system i fordonsmiljö
- Systemdesign inkluderande säkerhetskritiska funktioner
- Analog och digital konstruktion
- Test och idrifttagning
Du arbetar med moderna utvecklingsverktyg såsom Altium Designer, Azure DevOps, Libero SoC, SimuLink.
Den du är
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom kretskortsdesign, inbyggda system och hårdvarutest.
Du har högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik, mjukvara, automation eller annan motsvarande utbildning.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Som person har du en god samarbets- och kommunikationsförmåga, en positiv grundsyn och gillar kreativ problemlösning. Du är ordningsam och kan planera ditt arbete.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Publicerings datum 2026-02-17
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Björn Söderström 0660-87884 alternativt rekryteringskonsult Lisa Fagerström 076-8241789.
OBS! Vi går igenom ansökningar löpande så skicka in din ansökan snarast. Sista ansökningsdag 15 mars.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest. Ersättning
