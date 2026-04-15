Nyutexaminerad el-ingenjör som vill utvecklas i komplexa industri
Om rollen
Vi söker dig som nyligen har tagit examen eller närmar dig slutet av din utbildning och vill använda dina nyvunna kunskaper i ett utmanande och roligt jobb i en global organisation. Vi erbjuder dig möjligheten att vara med och göra skillnad i stora, komplexa elprojekt. Till din hjälp har du flera kollegor vars expertis sträcker sig över en mängd teknikområden - hos oss hittar du lika delar utmaningar och stöd för att du ska få bästa starten på din karriär.
r du vår nya el-ingenjör? Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya roll
I rollen som vår nya elingenjör kommer du att bli involverad i spännande uppdrag, där du tillsammans med dina kollegor är med och utvecklar morgondagens tekniska lösningar i stora industri- och vattenanläggningar samt komplex infrastruktur. Till en början kommer du främst att fokusera på projektering, men över tid och i takt med din utveckling får du möjlighet att ta mer ansvar i projekten.
Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara:
Konstruktion/Projektering av el-tekniska installationssystem.
Vara en del i arbetet med nya digitala lösningar som kan effektivisera våra arbetsmetoder samt kunna skapa nya affärsmöjligheter.
Samarbeta tvärdisciplinärt med olika teknikområden på Ramboll, både nationellt och internationellt.
Du kommer att utgöra en del av vår enhet, Industry & Infrastructure Facilities, som är inriktad mot kunder inom industri och infrastruktur. I Sverige är vi cirka 150 medarbetare som i sin tur tillhör Rambolls globala organisation - det ger oss möjlighet att dra nytta av erfarenheter från hela Europa för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder.
Du kommer att ingå i vårt team i Göteborg - ett team med stark lokal förankring där vi har en väl avvägd blandning av erfarenhet, med både erfarna och mindre erfarna kollegor. Hos oss finns det goda möjligheter att lära och inspireras av några av de mest kunniga inom branschen och växa i rollen som konsult.
Om dig
En utbildningsbakgrund som YH-, civil- eller högskoleingenjör med passande inriktning för tjänsten.
Ett starkt intresse av att leverera och söka nya tekniska lösningar inom teknikområdet.
Nyfikenhet inför digitalisering och hur vi kan utveckla vårt erbjudande till gagn för våra kunder.
Förmåga till samarbete över både tekniska och geografiska gränser.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Tidigare praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete.
Vad vi kan erbjuda dig
Från din allra första dag på Ramboll kommer vi ge dig det stöd du behöver för att maximera din personliga och professionella potential inom företaget.
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande.
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus.
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts.
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder.
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen.
Vill du utvecklas med oss?
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team! Skicka in din ansökan och glöm inte att bifoga viktiga dokument som CV, personligt brev m.m.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 - vi hanterar ansökningar löpande.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
