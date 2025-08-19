Nyutexad kock? Junior kock? Fast tjänst eller deltid, du väljer.
Four Service AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Four Service AB i Stockholm
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker dig, som är nyutexad kock (Junior) eller kallskänka / eller, du har jobbat som kockbiträde och vill utvecklas och ta steget vidare. Du ska kunna; preppa, läsa en misselista i köket, hålla ett högt tempo och även hjälpa till där det behövs. Detta är ett unikt tillfälle för dig att knyta kontakter och att lära dig och komma in i branschen.
Vi vill att du har en utbildning inom restaurang och gärna lite arbetslivserfarenhet ifrån a la carte/eller storkök
Du älskar att laga mat och tycker inte att något arbetsmoment på arbetsplatsen är oviktigt. Du har har stor yrkesstolthet och vill utvecklas inom branschen.
Vi vill att du har/är:
• Hotell&restaurangskola-Minst 1- år eller lång erfarenhet som köksbiträde..är ödmjuk och vill lära mer inom kockyrket, morgonpigg, och lite skinn på näsan.
Svenska i tal o skrift är viktigt, då många receptur och instruktioner är på svenska
Fast tjänst med rullande schema. (Vill du jobba mindre kan vi ordna det med.) Men vill du köra på och känna dig för att jobba hos oss, så skicka in din ansökan. Tillträde är omgående.
Vi på Four Service hyr ut och rekryterar våra duktiga medarbetare till Hotell & Restauranger i Sverige, det har vi gjort sedan starten 1989. Våra kunder finns i hela Storstockholm och även runt om hela Sverige.
Ring gärna in så berättar vi mer: 08- 578 578 00 Svarar vi ej? Lämna ett meddelande så ringer vi upp.
Majla din ansökan med ett personligt brev om dig själv och berätta lite vad du har praktiserat och var du har jobbat någonstans. Majla till: jobba@fourservice.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Four Service AB
(org.nr 556375-5882), http://www.fourservice.se Jobbnummer
9465412