Nytt steg i karriären? Vi söker B2B säljare till bransch nischat - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2019-12-25Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!Vår kund befinner sig i en spännande förändringsresa och tar klivet framåt för att möta morgondagens marknad. Vi behöver fantastiska människor som uppnår fantastiska resultat. Om du är en person som drivs av försäljning och en vilja att skapa kundupplevelser i världsklass samt trivs i ett klimat där framgång föder framgång så sök detta jobb! Vem är du?För att lyckas i rollen behöver du vara resultatinriktad och ha en säljande inställning med hög energinivå och eget driv.Du är noggrann, lyhörd och genuint intresserad av kundens behov samt har förmåga att skapa goda relationer och förtroende. Du förstår också värdet av affärsmannaskap och samarbete med andra inom organisationen för att åstadkomma goda resultat.Din kommunikationsförmåga är central och det är viktigt att du kan uttrycka dig enkelt och korrekt i både tal och skrift.Du förväntas även leverera kundupplevelser i världsklass. Vi lägger stor vikt vid att du är självgående, tycker om att ta egna initiativ och tar ansvar för dina resultat och utvecklingen av ditt arbetssätt på ett prestigelöst sätt.Vi söker dig som vill bidra med en positiv livssyn, ett driv och strävan att bli bättre i din roll i en redan energifylld och positiv grupp.Din erfarenhetVi söker dig som har erfarenhet av arbete med försäljning inom branschen eller dig som har erfarenhet av att arbeta med företagsförsäkringar och nu vill gå vidare mot företagsförsäljning. Relevant akademisk utbildning/motsvarande och diplomutbildning inom företag sak är meriterande men inte ett krav. Vi sätter stort värde på dina egenskaper som driven säljare som ser till kundens helhet och som vill skapa kundupplevelse utöver det vanliga. Om rollenVi söker för kunders räkning personer med olika roller inom telefonbaserad innesälj och relationsbyggande utesälj.Avdelningens uppdrag är arbeta proaktivt med att sälja nya försäkringar till företagskunder samt behålla och utveckla befintliga kundrelationer. Särskilt fokus ligger på att etablera nya kundrelationer i syfte att ta stora steg i marknaden.2019-12-25Som Företagssäljare inom innesäljargruppen kommer du att möta våra företagskunder inom Stockholms län främst via telefon och digitala kanaler. Ditt uppdrag är att sälja, ge råd och service till våra företagskunder inom valda segment, och samtidigt se över kundens hela behov. En stor del av arbetet kommer därför bestå av att via telefon kontakta nya kunder och etablera kundrelationer. Utöver detta kommer du även ta emot inkommande samtal samt ansvara för att behålla och utveckla egna kunder.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande!Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev & GÄRNA FOTO!Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Sista dag att ansöka är 2020-01-08Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5019292