Nytt Jobb 2026 Lokalvårdare 100% Tillträde Januari

2025-12-16
Vi behöver förstärkning till vår bilpatrull.
Arbetet innebär att efter arbetsorder utföra lokalvård i både offentliga miljöer såsom butik, skola, trappor, kontor osv samt åt privatpersoner bla hemstäd, flyttstäd. Våra uppdrag finns i Trosa kommun med omnejd men även en del uppdrag utanför kommungränsen förekommer.
Det är med andra ord ett varierande arbete man utför under ett arbetspass.
Du som arbetstagare arbetar i regel alltid tillsammans med en kollega och arbetet kräver att du är noggrann ,ansvarstagande, tycker om att arbeta fysiskt och är servicemind då mycket kundkontakt sker. Svenska i tal och skrift är ett krav.
Introduktion och städutbildning sker internt på arbetsplatsen.
Arbetstiderna schemaläggs Måndag - Fredag. Helger efter ök. Vi har verksamhet Från kl 05:45-20:30.
Kollektivavtal Almega/Kommunal finns på arbetsplatsen
Tillträde är efter ök i Januari 2026, rekrytering kommer ske fortlöpande.
Bifoga en presentation, CV samt 2 st referenser i din ansökan.
Frågor besvaras via mail.
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: info@trosastad.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare 100%".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städtjänster i Trosa AB
(org.nr 559321-0775)
Bråtagatan 12
)
619 30 TROSA
För detta jobb krävs körkort.
Sofia Hansen sofia@trosastad.com
9646146