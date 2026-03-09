Nytillkomna tjänster i Haninge kommun- Socialsekreterare till Snabbspåret
2026-03-09
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Första linjens socialtjänst
Haninge kommun har anpassat sig inför framtidens socialtjänst och har därför inrättat en första linjens socialtjänst.
Här har vi samlat tidiga och förebyggande råd- och stödinsatser med mål att kunna erbjuda kommuninvånarna hjälp i ett tidigt skede så allvarlig problematik förebyggs. Vi skall finnas nära kommuninvånarna och det skall bli enklare att komma i kontakt med socialtjänsten. Som ett led i att samla första linjens socialtjänst har vi en gemensam mottagning för barn och unga samt för vuxna.
Sedan 1 oktober 2025 har Haninge kommun drivit ett projekt som vi kallar Snabbspåret. I snabbspåret utreder vi barn och ungdomar 0-17 år. Snabbspåret uppkom i då vi såg ett behov av att arbeta mer effektivt i utvalda ärenden. För att en utredning ska tillhöra snabbspåret behöver man redan vid förhandsbedömning se att det är utredning som endast rör något eller några behovsområden och som kan slutföras inom två månader. Projektet har blivit mycket lyckat och vi väljer därför att permanenta detta projekt. Vi har sett en stor vinst i att Snabbspåret har en tydlig koppling till mottaget då överföringen från mottaget ska gå snabbt. Snabbspåret ligger därför organisationsmässigt tillsammans med mottaget.
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare i Snabbspåret är ditt huvudsakliga uppdrag att utreda barn 0-17 år. Utredningarna ska präglas av effektivitet, rättssäkerhet och proffsigt bemötande. Vi förväntar oss att du arbetar effektivt och hinner slutföra utredningarna på två månader. För att detta ska fungera vill vi att du kan uttrycka dig tydligt och enkelt i skrift och kunna sålla i vad som är viktig information ta med i utredningen.
Snabbspåret består av tre socialsekreterare och ligger organisatoriskt direkt under mottagets enhetschef.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är utbildad socionom och som har mångårig kunskap och erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Du behöver vara effektiv då första kontakten med familjen ska ske inom en vecka samt att hela utredningen ska slutföras inom två månader. Vidare behöver du vara trygg i din yrkesroll då mycket av arbetet bedrivs självständigt och utan medhandläggare.
Vi söker dig som vill utvecklas och även bidra med ditt kunnande och engagemang. Här ges du förutsättningar att tillsammans med engagerade och kunniga kollegor göra en god insats för Haninges barn och deras föräldrar.
Formella krav för tjänsten
- Socionomexamen
- Minst fem års erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning barn och unga, utredningsarbete.
- Kunskap och erfarenhet av BBIC Kunskap och förmåga att dokumentera korrekt och rättssäkert
- Kunskap och erfarenhet av Signs of Safety
Din personliga kompetens
- Vara förtroendeingivande och ha god samarbetsförmåga.
- Lyhörd och tydlig i din kommunikation
- Lätt för att skapa goda relationer
- Effektiv och snabb i din handläggning.
- Bra på struktur och ordning
- Du är stresstålig och har förmåga att hantera akuta situationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats med bra struktur, rutiner och kollegor som är erfarna, trevliga och engagerade.
Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Anställning kan ske först efter att ett godtagbart registerutdrag från Polisens erhållits.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
