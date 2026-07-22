Nytida Thamstorp söker en vaktmästare med pedagogisk utbildning 80-100%
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2026-07-22
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Nu söker vi på Nytida Thamstorp, en vaktmästare med pedagogisk utbildning. Dagtid måndag-fredag 80-100%. Sök tjänsten senast 2026-09-30
Kul att du hittade hit! Vi tror att du tycker om att möta människor och att du är intresserad av att förstå vad som ligger bakom olika beteenden. Du brukar förmodligen hitta nya sätt att lösa en situation. Det löser sig oftast för du är trygg i dig själv, nyfiken, lyhörd, och närvarande. Om det här stämmer in på dig kanske du vill jobba med oss på en Vaktmästartjänst, dagtid måndag - fredag 80%.
Vad gör vi? Hos oss på Nytida får du möta människor som har olika behov av stöd och omsorg. Det handlar om att stötta vuxna psykosocial problematik.
Vi söker en noggrann och pålitlig person för vaktmästare 80-100% dagtid.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
• Skötsel av fastighet och utemiljö • Enklare reparationer och underhåll • Bil ansvar • Ansvar för utegrupp och gemensamma ytor
Vi söker dig som:
• Är noggrann och har öga för detaljer
• Kan arbeta självständigt
• Är ansvarsfull och punktlig
• Är praktiskt lagd och självgående • Har känsla för service och ordning • Är flexibel och ansvarstagande
Vi är måna av våra anställda Vi vill att våra anställda skall trivas, växa och utvecklas, därför satsar vi på:
Introduktion och bredvid gång
Förmåns portal med rabatter
Kollektivavtal samt tillhörande försäkringar.
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt och stöd för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Du får även...
genuina möten och erfarenheter som rustar dig för framtiden, oavsett var den är.
möjlighet att visa vem du är.
en arbetslivserfarenhet som gör stor skillnad på ditt CV. Att ha jobbat med människor som behöver stöd, visar dina kommande arbetsgivare att du har erfarenhet av att möta många olika personer utifrån deras behov. Det behövs i alla branscher.
Om Thamstorp Nytida Thamstorp ligger vackert beläget i Grästorps kommun Här finns 30 korttidsplatser platser för personer från 18 år utan övre åldersgräns. Våra boende har en psykiatrisk problematik och ofta samsjuklighet med olika typer av missbruk.
På Nytida Thamstorp arbetar vi i team bestående av boendestödjare och sjuksköterskor. Det centrala i arbetat med boende är Genomförandeplan som vi formulerar tillsammans med boende utifrån placerande kommuns uppdrag. Vi har en helhetssyn på individen och utgår från såväl styrkor och resurser som utmaningar och behov och fokus ligger på att skapa och upprätta hållbara rutiner i vardagen gällande mat, medicin, motion, dygnsrytm och meningsfulla aktiviteter.
Du som söker har erfarenhet av, fastighetsskötsel, stöd vid praktiska moment och aktiviteter, har erfarenhet av liknande arbete, är händig, ansvarstagande och lösnings orienterad, utbildning inom pedagogik, noggrann, ansvarstagande och självgående, god samarbetsförmåga. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Enhetschef, Linda Ståhlgren: linda.stahlgren@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Kommunal, 010-442 90 32
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7585455-2111661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Näsetvägen 9 (visa karta
)
441 60 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
10009227