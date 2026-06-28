Nystartsjobb- Manlig disk- och städpersonal sökes till Pizzeria Peppino
Pizzeria Paradiso AB / Restaurangbiträdesjobb / Upplands-Bro Visa alla restaurangbiträdesjobb i Upplands-Bro
2026-06-28
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Endast nystartsjobb!
Vi söker en engagerad och arbetsam medarbetare!
Vill du arbeta i en fartfylld miljö där du är en nyckelperson för att verksamheten ska flyta på? Vi på Pizzeria Peppino söker nu dig som vill ta ett helhetsansvar för disk och ordning i våra lokaler.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
I din roll hos oss kommer du att arbeta brett med service och underhåll. Det är ett fysiskt arbete där du hoppar in där det behövs, både i köket och i serveringen. Arbetsuppgifter
Diskhantering: Ansvara för att disken hålls ren och hålla ordning i diskavdelningen.
Plocka & Organisera: Bära tillbaka disk, glas och bestick från matsal/servering ut till disken, samt säkerställa att bord och ytor hålls snygga.
Städning: Daglig städning av köksutrymmen, personalutrymmen och matsalen (t.ex. moppa golv, damma och tömma papperskorgar).
Vem är du?
Du är noggrann, effektiv och van att arbeta i ett högt tempo.
Du är självgående och ser vad som behöver göras.
Du är positiv och kan jobba i team.
Med start omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: Yusufcelikx@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria Paradiso AB
(org.nr 559335-9572)
Violinvägen 2 (visa karta
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196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Paradiso AB, Pizzeria Jobbnummer
9982246