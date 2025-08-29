Nystartad gruppbostad söker kvalitetsorienterade medarbetare!
Talangbron Sverige AB / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-08-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangbron Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Lysekil
eller i hela Sverige
För kunds räkning söker nu Talangbron efter medarbetare till en nystartad gruppbostad!
Agnesberg gruppbostad är ett LSS boende som är belägen Angered, Göteborg. Boendet har 6 platser och målgruppen är vuxna personer tillhörande personkrets 3 enligt LSS.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du får vara med att forma och utveckla verksamheten tillsammans med boende, kollegor och verksamhetschef. Här har du som medarbetare en unik möjlighet att vara med och utveckla en verksamhet av högsta kvalitet. Vår vision är att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande vilket ligger till grund för vårt dagliga arbete där boendes önskemål och behov skapar ramarna för vårt uppdrag.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter utifrån varje individs unika behov. Gruppbostaden är den enskildes hem vilket ställer krav på dig som stödassistent att vara lyhörd och respektera de boendes integritet. I arbetet ingår dokumentation och stödpersons uppdrag. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för att ge de boende möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att stärka, stödja och motivera utifrån varje individs förmågor. Vi värnar om de boendes självbestämmande vilket genomsyrar vårt arbetssätt. I uppdraget ingår även nära samverkan med de boendes kontaktnät.Profil
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning inom vård-och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, socialpedagogiskinriktning alternativt en inriktning inom psykiatrin. Vi söker dig som är utvecklingsorienterad och som vill ha ett spännande arbete som både är både utmanande och utvecklande. Du är en person som utvecklingsorienterad, ser lösningar istället för problem och som brinner för att bygga en struktur som genererar bästa möjliga kvalitet för de boende.
Ett krav är att du har erfarenhet av målgruppen, LSS eller psykiatri samt att du har ett pedagogiskt förhållningssätt och tycker om att arbeta strukturerat efter uppsatta mål. Du har ett stort engagemang för både boende och verksamhet. Du är lugn och kan hantera situationer som kan upplevas som stressande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behöver behärska svenska väl i både tal och skrift samt ha grundläggande kunskaper i social dokumentation.
Vi erbjuder:
• Utbildning och kompetensutveckling
• Ett stimulerande och utvecklande arbete
• Möjlighet att utvecklas och växa inom organisationen
• Engagerade chefer och kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483)
424 65 ANGERED Arbetsplats
Talangbron Jobbnummer
9482674