Nyss tagit studenten? Starta din karriär inom administration hos Swedbank!
2025-08-13
Är du en person som trivs med att arbeta effektivt och kvalitetssäkert, där hög kundnöjdhet är ett stort fokus? Vill du vara med och bidra till att Swedbanks kunder får den bästa upplevelsen när de genomför en av livets största affärer? Då har du kommit rätt! Just nu söker Lending Operations i Luleå ett antal nya Lending Officers. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Swedbanks räkning Lending Officers för ett uppdrag som inledningsvis sträcker sig sex månader. Du kommer erbjudas en gedigen onboarding med närvarande teamchefer vars mål är att du ska bli självgående i rollen. Du kommer bli en del av ett stort team som arbetar i öppet landskap. Arbetet utförs på plats på kontoret i Luleå.
Du erbjuds:
• Möjlighet att komma in på en av Sveriges storbanker.
• Ett meriterande arbete som ger dig en inblick i finans-branschen.
• En engagerad konsultchef som kommer vara med och stötta dig under uppdraget.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera handläggningen och administrationen vid bostadsaffärer och bolåneärenden för privatpersoner.
• Ha en central roll i kommunikationen gentemot mäklare och rådgivare.
• Arbeta med genomarbetade processer och arbetsinstruktioner samt bidra till ständiga förbättringar då det är en stor del av deras vardag.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasial utbildning, gärna inom ekonomi eller juridik.
• Har tidigare erfarenhet av ett serviceyrke.
• Har flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift då rollen kräver detta.
• Har goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete.
• Vi anser det som meriterande om du bor i eller har en anknytning till Luleå.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
