Nyöppnade Hyllie fritidsgård utökar med tre fritidsledare
2026-02-19
Publiceringsdatum2026-02-19
I augusti 2025 öppnade Hyllie fritidsgård och nu utökar vi med tre fritidsledare som vill vara med och utveckla och forma verksamheten tillsammans med ungdomar och kollegor. Fritidsgården riktar sig till unga i åldern åk 6 till sista året på gymnasiet och ska vara en trygg, inkluderande och inspirerande mötesplats där ungdomar känner sig välkomna.
Som fritidsledare kommer du att planera och genomföra fritidsaktiviteter med fokus på öppen verksamhet, gruppverksamhet och uppsökande arbete. Du arbetar för att skapa en meningsfull fritid för unga och har ett coachande förhållningssätt där du stöttarungdomars idéer och projekt samt vägleder dem till en aktiv och utvecklande fritid. Tillsammans med dina kollegor kommer du att samarbeta med lokala aktörer för att bredda verksamheten och skapa en attraktiv fritidsgård. Du förväntas även initiera och driva projekt i samverkan med målgruppen samt delta i samarbeten med andra fritidsgårdar, föreningar och kommunala verksamheter.
Inom fritidsgårdsenheten samarbetar du med andra mötesplatser vid olika arrangemang samt vid lovverksamhet.
Samverkan med olika aktörer, både kommunala verksamheter och civilsamhället, är en viktig del av uppdraget.
Ditt schema innefattar regelbunden dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en fritidsledarexamen från folkhögskola eller annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av att arbeta med vår målgrupp. Annan relevant eftergymnasial utbildning kan exempelvis vara: pedagogik, socialt arbete, kriminologi, samhällsvetenskap, fritidspedagog, socionom, socialpedagog, lärare,sociologi, genusvetenskap, idrottsvetenskap, internationella relationer eller mänskliga rättigheter.
• Har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet av att driva projekt eller utveckla fritidsverksamhet
• Har kunskap om normkritik, jämställdhet och ungas delaktighet
• Har erfarenhet av uppsökande ungdomsarbete
• Har arbetat med eller varit engagerad i föreningslivet
• Har erfarenhet av och kan leda grupper inom dans, teater eller musik.
Vi söker dig som är en driven och initiativtagande person med ett starkt engagemang. Du bekväm med att ta en aktivt roll i verksamheten och har en naturlig förmåga att engagera och inspirera andra. Med din positiva utstrålning och spontanitet bidrar du till en levande och inkluderande miljö. Du är relationsskapande och bidrar till en varm, trygg och tillåtande atmosfär. Du är trygg i dig själv, vågar ta plats och har en naturlig förmåga att engagera och inspirera andra. Med din positiva utstrålning och spontanitet bidrar du till en levande och inkluderande miljö. Du tror på ett relationsskapande och respektfullt förhållningssätt och bidrar till en varm, trygg och tillåtande atmosfär.
Då verksamheten byggs upp från grunden ser vi att du är initiativrik, handlingskraftig och har förmåga att omsätta idéer i praktiken. Du samarbetar väl med kollegor, ungdomar och externa aktörer och har lätt för att ta kontakt med både ungdomar och yrkesverksamma. Du trivs med att skapa struktur och organisera ditt arbete, både självständigt och tillsammans med andra. Du är utvecklingsdriven och visar ett genuint engagemang för både verksamheten och ungdomarna.
Vill du vara med och skapa en meningsfull fritid för unga i Hyllie? Skicka in din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Fritidsgårdsenheten
Hyllie fritidsgård är en ny verksamhet i ständig utveckling, belägen i ett växande område med många skolor och unga. Fritidsgården har en viktig roll i att bidra till ett socialt hållbart område för barn och unga. Verksamheten är formbar och utvecklas i nära dialog med ungdomar utifrån deras perspektiv och idéer. Här värdesätts värme, gemenskap, respekt och tillit som skapar en trygg grund för både unga och vuxna.
Fritidsgården arbetar normkritiskt utifrån en öppen och inkluderande värdegrund, med målet att alla som kliver in ska känna sig sedda, lyssnade på och välkomna precis som de är. Arbetsgruppen består idag av tre fritidsledare som arbetar tätt tillsammans i ett stöttande klimat, där de delar erfarenheter, lär av varandra och tillsammans formar verksamheten.
Hyllie fritidsgård är en levande mötesplats som lockar unga från hela Malmö. Här ges besökarna utrymme att ta plats i sin egen takt, bygga relationer, uttrycka åsikter och påverka verksamhetens innehåll. Fritidsledarna finns nära, är lyhörda och engagerade med ett tydligt fokus på att skapa trygghet, sammanhang och meningsfull fritid.
Vill du vara med och vidareutveckla en verksamhet där gemenskap och relationer står i fokus och bidra till en trygg plats för unga, kan detta vara ett uppdrag för dig.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
