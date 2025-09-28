Nyöppnad Indisk restaurang i Brandbergen Centrum söker personal
2025-09-28
Vi öppnar en Indisk restaurang med smaker från vackra Punjab i hjärtat av Brandbergen Centrum och söker nu engagerade medarbetare som vill vara med på vår resa från start!
Vi söker:
Kock - Du har erfarenhet från restaurangkök, är skicklig, kreativ och brinner för att laga god mat med hög kvalitet.
Köksbiträde - Du är noggrann, ansvarstagande och har tidigare erfarenhet från köksarbete. Du gillar att arbeta i team och hjälper till där det behövs.
Vi erbjuder:
En trevlig och modern arbetsplats i nyöppnad restaurang.
Möjlighet att utvecklas och växa med verksamheten.
Ett glatt team med fokus på kvalitet och god service.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet inom yrket.
Är pålitlig, flexibel och gillar att ta ansvar.
Vill bidra till en trivsam arbetsmiljö och nöjda gäster.
Plats: Brandbergen Centrum
Skicka din ansökan och CV till: baljit@tasteofpunjab.se
Vid frågor, kontakta oss på: 0707925951
Välkommen med din ansökan - vi rekryterar löpande!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: baljit@tasteofpunjab.se Arbetsgivare Taste of Punjab AB
(org.nr 559518-1453)
136 76 BRANDBERGEN Jobbnummer
9529857