Nymölla bruk söker Arbetsledare till Automationsavdelningen på Pappersbr...

Sylvamo Nymölla bruk ligger två mil öster om Kristianstad i Bromölla kommun. Bruket tillverkar pappersmassa med magnefitmetoden och obestruket finpapper. Multicopy är vår mest kända produkt. Produktionskapaciteten är 340 000 ton massa och 475 000 ton finpapper.
Vad erbjuder vi dig? Hos oss på Sylvamo, Nymölla bruk får du möjligheten att arbeta i ett stort internationellt företag med en tydlig lokal förankring och goda interna utvecklingsmöjligheter. Vi värdesätter våra medarbetares välmående och trygghet genom goda förmåner, kollektivavtal och säkerhet som högsta prioritet i enlighet med vårt motto #peoplebeforepaper och vår kultur: Vi bryr oss. Vi litar på varandra. Vi utvecklas och blir framgångsrika tillsammans
Tillsammans med dina Arbetsledarkollegor och medarbetare ansvarar du för att nå bästa möjliga resultat med säkerheten i fokus.
Om tjänsten I rollen som Arbetsledare ansvarar du för personal och leder arbetet på arbetsplatsen. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och driva arbeten framåt tillsammans med gruppen.
Ta in hjälp av konstruktörer vid behov.
Sköta viss dokumentation och administration.
Ha mycket kontakt och samarbete med många olika människor.
Ingå i ett team med planerare, konstruktörer och arbetsledare på arbetsplatsen.
Vem är du?
Kan strukturera och ha god framförhållning
Kan styra och följa upp arbetet.
Är tekniskt kunnig inom el och automation.
Är intresserad av att lära dig mer inom området.
Är hjälpsam och flexibel med hög samarbetsförmåga.
Har stort fokus och engagemang för att driva processen framåt.
Kan leda medarbetare i det dagliga arbetet.
Har prestigelöshet, social förmåga och flexibilitet.
Tycker om att jobba med och i grupp.
Dina kunskaper och erfarenheter Vi söker dig som har:
Relevant teknisk utbildning och/eller ledarutbildning.
Körkort B (krav).
Svenska och engelska hanterar du obehindrat i tal och skrift (krav)
Genuint tekniskt intresse (krav).
God datorvana (krav)
Minst två års erfarenhet av automationsarbete inom industrin (krav)
Goda ledaregenskaper och teknisk kompetens (meriterande).
Kunskap i SAP och LEAN (meriterande).
Relevant gymnasieexamen (krav), exempelvis med teknisk inriktning.
Eftergymnasial utbildning inom teknik och ledarskap alternativt annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig (meriterande).
Goda kunskaper inom el, automation, styr- och reglerutrustning (meriterande).
Övrigt Tjänsten är på heltid och arbetstiden är förlagd till dagtid. Tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.
Har du ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Automationschef Magnus Kamph på telefonnummer 0702-39 23 32. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR Marie Brus Gulin på telefonnummer: 0761- 31 08 74
Sista ansökningsdag är den 12 oktober men urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske under ansökningstiden så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu.
På Sylvamo värdesätter vi att spegla samhället och anser att kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald är en tillgång för verksamheten. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
