Nyköpings gymnasium söker legitimerad lärare i psykologi i kombination med
Nyköpings kommun - Nyköpings Gymnasium / Gymnasielärarjobb / Nyköping Visa alla gymnasielärarjobb i Nyköping
2025-09-24
I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för förskolor, grundskolor inklusive anpassad skola, Nyköpings gymnasium inklusive anpassad gymnasieskola, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur.
Nyköpings gymnasium är den största gymnasieskolan i Nyköping. Vi har elva nationella program - varav sex är yrkesprogram, fyra olika introduktionsprogram och anpassad skola. Hos oss arbetar över 250 personer med att inspirera och motivera, hjälpa och stötta våra 1600 elever att lyckas med sina studier utifrån sina förutsättningar.
Vi jobbar aktivt mot Sveriges bästa skola 2030 bland annat genom kollegialt lärande och vår skolutvecklingsplan.
Nyköpings gymnasium söker nu en lärare i psykologi i kombination med annat ämne. Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Tjänsten är en heltidstjänst där provanställning på 6 månader kan tillämpas. Tjänsten är förlagd till Nyköpingsgymnasium där du främst kommer undervisa elever på enheten Gripen. Du kommer tillhöra ett arbetslag med fantastiska kollegor som kommer välkomna dig och där ni tillsammans utvecklar lärmiljöer, förhållningssätt och undervisning som utvecklar elevernas lärande och sociala utveckling.
I tjänsten ingår undervisning i psykologi i kombination med annat ämne och mentorskap.
Vi använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser.
Som lärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet inom de ämnen du undervisar i. Tjänsterna kräver att du har ett tydligt ledarskap med engagemang och värme som utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och Nyköpings kommuns skolutvecklingsplan. Du arbetar utifrån läroplanerna och omsätter målen till meningsfullt lärande för eleverna.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har god kunskap kring ämnena du undervisar i och har lärarlegitimation för gymnasiet. Det är meriterande om du har är erfarenhet från pedagogiskt arbete och har jobbat med gymnasieelever tidigare.
Du har en klar pedagogisk insikt och har förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du är en närvarande och medforskande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen är en självklarhet för dig.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279967". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/jobb-och-arbetsmarknad/lediga-jobb/sa-har-gar-en-rekrytering-till/ Arbetsplats
Nyköpings kommun - Nyköpings Gymnasium Kontakt
Resultatenhetschef
Johanna Bergman johanna.bergman@nykoping.se 073-426 87 29 Jobbnummer
9525364