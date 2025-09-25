Nyköpings folkhögskola söker rektor
2025-09-25
Nyköpings folkhögskola söker dig som brinner för folkhögskolan och vill göra det möjligt för människor att utvecklas. Du har goda ledaregenskaper och är engagerad, drivande och modig. Vi vill att du ska kunna organisera, prioritera och delegera till dina medarbetare. Vår skola präglas av sammanhållning, demokratiska värderingar och förståelse för människors olika förutsättningar och kulturella bakgrund. Vi vill att du delar dessa värden.
Bland dina kvalifikationer märks någon form av akademisk utbildning, t ex pedagogik, samhällsvetenskap eller motsvarande. Du har god kännedom om folkbildningens idé, uppdrag och villkor. Du har erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.
Meriterande är erfarenhet av att leda värdebaserad och idéburen verksamhet, gärna inom folkhögskola, annan utbildningsform eller liknande organisation. Vi ser gärna att du har arbetat strategiskt med utveckling och omvärldsbevakning.
Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober.
Nyköpings folkhögskola ligger i centrala Nyköping och är en dagfolkhögskola. Huvudman är en ideell folkhögskoleförening med lokala organisationer och enskilda medlemmar. Skolan har flera allmänna kurser, både på gymnasie- och grundskolenivå, varav flera med svenska som andraspråk. Våra särskilda kurser är musikerlinje, läderkurser, hållbarhetsinriktade kurser och en kurs i digital delaktighet. Dessutom har skolan ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och Nyköpings kommun.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
