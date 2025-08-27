Nyinrättad tjänst som chef för MAS och MAR i Göteborgs Stad
2025-08-27
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Vill du vara med att utveckla Sveriges största kommunala välfärdssektor? Vi inrättar nu en ny tjänst som chef för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Vi söker dig som är en erfaren ledare och är van att arbeta både på strategisk och operativ nivå.
Du leder och utvecklar arbetet tillsammans med dina medarbetare och i samverkan med olika verksamheter i staden. Enheten består av 14 medarbetare fördelat på nio MAS och fem MAR. Det är en erfaren grupp med olika specialistkompetenser. I rollen som MAS och MAR ingår bland annat att informera om lagar och riktlinjer, ge stöd till verksamheterna och följa upp det systematiska patientsäkerhetsarbetet. I ansvaret ingår också att ta emot, utreda och anmäla allvarliga risker, händelser och eventuella vårdskador.
Du arbetar på uppdrag av avdelningschef hälso- och sjukvård och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du tillsammans med verksamhetschefer och stabschef driver utvecklingen framåt. Du samverkar med andra verksamheter inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltning Sydväst och externa aktörer. Du arbetar över hela staden, men din hemvist är på huvudkontoret Zirkongatan 7. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du har tidigare erfarenhet som chef och det är en fördel om du har arbetat som MAS eller MAR samt erfarenhet från en politisk styrd organisation.
Du har förmåga att leda utifrån stadens förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Du arbetar för en kultur som skapar tillit, transparens och en god arbetsmiljö. Du skapar systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog såväl inom organisationen, med fackliga företrädare, som med externa aktörer och det omgivande samhället.
Vidare har du förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du verkar för ett respektfullt arbetsklimat, förstår det gemensamma uppdraget och agerar utifrån det. Du kan överblicka ditt ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap om det behövs. Du ser förändringsledning som en naturlig del i ledarskapet då den demografiska utvecklingen och omställningen till nära vård ställer krav på nya arbetssätt.
Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!
Intervjuer planeras till eftermiddagarna 7 och 10 oktober.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef hälso- och sjukvård
Katarina Meuller katarina.meuller@aldrevardomsorg.goteborg.se 031- 365 72 99 Jobbnummer
