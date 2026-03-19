Nyhemsskolan söker lärare i trä-och metallslöjd + annat ämne
Nyhemsskolan i Finspångs centralort är en skola som präglas av arbetsglädje, trygghet och trivsel som möjliggör och stimulerar eleven att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vi arbetar aktivt för att barnen ska lära sig att acceptera individuella skillnader och uppskatta varandras olikheter. Vi har nolltolerans mot mobbing och arbetar förebyggande mot det.
Nyhemsskolan är en grundskola med årskurserna F-9 samt anpassad grundskola.
Skolan ligger med närhet både till centrum och till skog och natur. Vi satsar mycket på kreativa lärmiljöer både vad det gäller inom- och utomhusmiljön. Skolan har en varierad skolgård med tillhörande skolskog. På skolan finns två fullt utrustade slöjdsalar.
På Nyhemsskolan går ca 550 elever uppdelade på 3 st enheter, Nyhemsskolan F-6, Nyhemsskolan 7-9 och anpassad grundskola. Under flera år har vi satsat på att utveckla våra lärmiljöer. Vi har också satsat på digitalisering och har god tillgång till teknisk utrustning. Tillsammans arbetar vi fokuserat mot uppställda mål och för att alla ska ha likvärdiga möjligheter till maximalt lärande i en verksamhet fylld av lust och engagemang!
Som medarbetare i vårt positiva gäng så erbjuder vi dig ett varierande och intressant arbete, ett uppdrag med stor möjlighet till påverkan, utveckling och inflytande.
Arbetet som lärare i trä- och metallslöjd innebär att du ansvarar för planering, undervisning och bedömning i ämnet för elever i åk 3-9 på grundskolan och åk 1-9 på anpassad grundskola. Undervisningen utförs i halvklasser och goda möjligheter finns till samarbete med andra slöjdlärare på skolan, både i textilslöjd och trä- och metallslöjd.
Det kan även bli aktuellt med undervisning i något/några andra ämnen, beroende på dina önskemål och verksamheternas behov.
Vi söker dig som är legitimerad trä- och metalslöjdslärare med erfarenhet och med god pedagogisk insikt. Som person är du lugn, stabil, ansvarstagande, flexibel och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har eleven i centrum och tar hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar.
Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska diagnoser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/64".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423)
Utbildning Grundskola, Rektorsområde Nyhemsskolan 1-9 Kontakt
Jessica Anttila 0122-85905
