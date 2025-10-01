Nyhemsskolan F-9 söker lärare i Hem och konsumentkunskap (HKK)
2025-10-01
Vill du jobba med oss?
Som lärare på Nyhemsskolan får du vara kreativ i ditt möte med både elever och kollegor.
Du får möjlighet att bedriva skolutveckling i ett verksamhetsperspektiv och lotsa elever i deras lärande och framtida vägval.
Dina framtida arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir att förutom planera, genomföra och utvärdera undervisning även att utveckla vårt förhållningssätt till lärande samt bidra till kollegiala pedagogiska diskussioner som utvecklar både lärmiljö och ämnen.
Rollen innebär också
Att du undervisar 60% i HKK där du tillsammans med en kollega ansvarar för relevanta delar som rör ämnet bland annat inköp av varor, ansvar för salarna etc. Utifrån din kompetens kan det finnas möjlighet till heltid i kombination med annat uppdrag, t.ex undervisning i annat ämne eller något annat uppdrag som skolledningen finner relevant.
Vem är du?
• Du är legitimerad lärare med inriktning HKK
• Du har förmågan att samarbeta och samverka med olika professioner
• Du är flexibel i ditt förhållningssätt och visar empati för andra människor
• Du är engagerad och duktig i ditt ämne och har ett relationellt bemötande till våra elever
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Tjänsten tillsätts i samband med att erforderliga beslut tagits.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och därför uppmuntrar vi dig att skicka in ansökan i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
