Nyhemsskolan åk 7-9 söker ansvarig lärare i särskild undervisningsgrupp
2026-01-29
Verksamheten inom Nyhemsskolan sju till nio ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum. Vi arbetar därför målmedvetet för att skapa tillit och förtroende mellan elev och personal. Det ger förutsättningar för att eleven ska känna trygghet, ha en framtidstro och utveckla sina kunskaper.
Vill du jobba med oss?
Nyhemsskolan är en F-9 skola som också inrymmer anpassad grundskola.
Skolan ligger med närhet både till centrum och till skog och natur.
Från förskoleklass till år 9 går ca 550 elever och det finns 2 fritidshemsavdelningar där ca 100 barn är inskrivna. Hos oss ska eleverna få den bästa starten för ett livslångt lärande! Verksamheten på Nyhemsskolan präglas av lärande, arbetsglädje, trygghet och trivsel. Eleverna och elevernas lärande är i fokus och vi har en övertygelse om att alla kan och vill utvecklas.
Vi söker dig som vill vara en i vårt gäng och vi erbjuder dig ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns, ansvarig lärare i särskild undervisningsgrupp på högstadiet. Ett uppdrag som innebär att organisera och inspirera till lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen!
Dina framtida arbetsuppgifter
Nyhemsskolan söker en driven, engagerad och strukturerad ledare och lärare som ansvarig för vår särskilda undervisningsgrupp. I detta uppdrag kommer du att ha huvudansvaret för att planera, samordna och leda arbetet med undervisning och arbetssätt, med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. I uppdraget ingår också att undervisa och aktivt delta i skolans elevhälsoarbete.
Ditt fokus kommer att vara att skapa en tydlig planering och ett arbetssätt som tillgodoser våra elevers unika behov, samtidigt som du tar hänsyn till skolans förutsättningar och värdegrund. Som ansvarig för skolans särskilda undervisningsgrupp förväntas du leda och inspirera dina kollegor, samt motivera teamet för att säkerställa en hög kvalitet i undervisningen.
Förutom att leda arbetslaget särskild undervisningsgrupp kommer du också att ingå i elevhälsoteamet och ett av årskursarbetslagen.
Tillsammans med skolans elevhälsoteam och lärare arbetar du med uppgifter som tex pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, analyser på organisations- grupp och individnivå, handledning av personal, arbete i elevgrupp som är i behov av särskilt stöd samt är en drivande kraft i utvecklingen anpassad undervisning.
Vem är du?
Du behöver trivas med att ta ett stort ansvar och skapa samt bibehålla relationer med såväl personal som elever och vårdnadshavare. Du är tydlig i din kommunikation och har god samarbetsförmåga och bidrar till att skapa engagemang i gruppen.
Du är bra på att organisera, hålla tidsplaner och är väl förtrogen med skolans styrdokument samt aktuell forskning inom det specialpedagogiska området. Som person är du stabil och strukturerad.
Vi söker dig som:
- Är legitimerad lärare
- Har god samarbetsförmåga och kan arbeta strukturerat utifrån fastställda planer
- Har erfarenhet av att leda och inspirera kollegor
- Är drivande och kan utveckla arbetsmetoder och undervisning för att möta elevers olika behov
Erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan till Nyhemsskolan, där vi tillsammans skapar en lärande miljö för alla elever!
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och därför uppmuntrar vi dig att skicka in ansökan i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen.
Tillträde 2026-04-13 eller tidigare enligt överenskommelse.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
