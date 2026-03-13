Nyfiken på Täby Enskilda? Välkommen på mingelkväll för gymnasielärare!
2026-03-13
Är du en engagerad gymnasielärare, eller blivande gymnasielärare, som vill arbeta på en skola med starkt utvecklingsfokus, studiemotiverade elever och kompetenta kollegor? Välkommen på vår mingelkväll!
Observera att denna annons är en del av vårt arbete med proaktiv rekrytering och inte en utlysning av en specifik tjänst. Just nu söker vi, i och med att vårt teknikprogram växer, en lärare i teknik i kombination med annat ämne. Den tjänsten kan du läsa mer om och söka via vår annons på Platsbanken. Eftersom ett par av våra lärare kommer att vara föräldralediga nästa läsår, kommer ytterligare annonser inom kort.
Vi på Täby Enskilda Gymnasium vill gärna, genom proaktiv rekrytering, etablera kontakt med lärare som är nyfikna på vår skola. Därför bjuder vi årligen in till en mingelkväll för lärare som vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss. Kvällen är ett tillfälle för nätverkande och för att träffa skolledning och lärare, höra mer om vår verksamhet och ställa frågor i en informell miljö. Du får också möjlighet att se våra lokaler och ta del av hur vi arbetar med undervisningsutveckling och kollegialt lärande. Intresserad? Läs gärna mer och anmäl ditt intresse till kvällen här:https://www.tabyenskilda.se/mingelkvall/
Det här är Täby Enskilda Gymnasium
Täby Enskilda är en fristående gymnasieskola i Täby som erbjuder fem högskoleförberedande program: samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturprogrammet och teknikprogrammet. Vi har omkring 1050 elever fördelat på 36 klasser med 30 elever i vardera klass och skolan har ljusa och fräscha lokaler.
Hos oss får du arbeta i en professionell skolorganisation med fokus på hög kvalitet och utveckling, vilket gör att du får mycket goda förutsättningar för ditt arbete och kärnuppdraget. Alla vi som arbetar på skolan jobbar tillsammans för att kunna möta våra elever på bästa sätt. Skolans vision är central i vår verksamhet och passionen för lärandet är en mycket viktig utgångspunkt för vårt arbete:
Vi vill vara en plats där elever och lärare vågar.
En plats där nyfikenhet, kreativitet och bildning är våra ledstjärnor.
En plats där respekten och fascinationen för individen formar vårt arbete.
En plats där vi möts och växer tillsammans.
En plats som genomsyras av passion för lärande.
Att vara lärare på Täby Enskilda
Vi vill gärna träffa dig som:
har en gedigen ämneskompetens
är trygg, tydlig och engagerad i din lärarroll
är en skicklig pedagog och ledare i klassrummet
tar ett stort ansvar för dina elevers progression och lärande
är lyhörd och flexibel i mötet med elever
uppskattar samarbete och kollegial utveckling
är mån om hög kvalitet i undervisningen och nyfiken på att utveckla din undervisning tillsammans med kollegor.
Varmt välkommen med din intresseanmälan till vår mingelkväll!https://www.tabyenskilda.se/mingelkvall/
