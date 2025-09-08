Nyfiken på operationssjukvård? Thoraxoperation söker undersköterska
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
På Operation 2 på Sahlgrenska sjukhuset bedrivs högspecialiserad och högteknologisk vård inomthoraxkirurgi.
Avdelningen består av fem operationssalar med följande fördelning; fyra salar för hjärtkirurgi och en sal för lungkirurgi.
Vi utför förutom traditionell kirurgi även minimalinvasiv- och robotassisterad kirurgi.
Vi bedriver även nationell högspecialiserad vård (NHV) inom hjärt- och lungtransplantation och vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH-kirurgi). Som undersköterska hos oss deltar du också i arbetet på Intervention 2 där du är en del av ECMO-teamet.
Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta på en dynamisk och kreativ arbetsplats som ständigt jobbar med förbättringsarbeten för ökad kvalitet och patientsäkerhet. Vi erbjuder en arbetsplats med gott kamratskap och mycket arbetsglädje.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del av operationsteamet, där du arbetar både med arbetsuppgifter inom operations- och anestesisjukvård, vilket ger dig ett omväxlande arbete. Vi utför både planerade och akuta operationer vilket ibland gör att dagens planering snabbt behöver omprioriteras. Då krävs det stor flexibilitet och förmåga att ta beslut.
Operationsavdelningen präglas av teamarbete där vi arbetar för en god och säker vård utefter väl inarbetade rutiner. Avdelningen bedriver dygnet runt vård med arbetspass förlagda till dag-, kväll- och nattpass utifrån individuell schemaplanering.
Vi erbjuder ett spännande arbete med kompetensutveckling och gott
kamratskap. Du bidrar med dina tidigare erfarenheter och idéer till utvecklingen av vår verksamhet. Som ny medarbetare får du en strukturerad och individanpassad bredvidgång tillsammans med några av våra erfarna undersköterskor.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du tidigare erfarenhet av operationssjukvård, akutsjukvård eller har gått specialistundersköterskeutbildning med inriktning AnOpIVA är det meriterande.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Vi värdesätter att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och har förmåga att arbeta i ett omväxlande tempo. Du har social kompetens och gillar att arbeta i team. Du bidrar också efter bästa förmåga till en positiv arbetsmiljö. Du vill tillsammans med oss vara med och utveckla vår verksamhet vidare. Känner du igen dig i beskrivningen? I så fall ser vi dig gärna som sökande till oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Operation 2 Thorax, Sahlgrenska Kontakt
Vårdenhetschef, Johan Thorell 079-0610827 Jobbnummer
9496129