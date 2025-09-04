Nyfiken på operationssjuksköterskeyrket? Sök vår traineeplats!
2025-09-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du sjuksköterska och vill ta nästa steg i karriären? Är du nyfiken på operation och vad operationssjuksköterskan roll och arbete innebär? Då ska du söka en traineeanställning hos oss på operationsavdelningen!
Vårt erbjudande
ANOPIVA i Linköping består av 25 operationssalar.
På operationsavdelningen finns de två sammanbundna enheterna Nord och Syd, där anestesi- och operationsservice ges till olika kirurgiska inriktningar. Där bedrivs högteknologisk avancerad operationssjukvård som exempelvis neurokirurgi och endovaskulär interventionskirurgi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi,öron-näsa och halskliniken (ÖNH), käk samt robotkirurgi. Inom kliniken finns också intensivvårdsavdelningen/postoperativ avdelning och en sterilteknisk enhet.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Vi bedriver ett utbildningsprogram för att stärka upp framtida behov av operationssjuksköterskor. ANOPIVA erbjuder dig att under 1 år få en inblick i operationssjuksköterskans ansvar och arbetsuppgifter. Efter genomfört traineeprogram kan du som är intresserad ansöka till specialistutbildning inom operationssjukvård och då ansöker du även om en utbildningstjänst hos oss. Efter slutförd utbildning får du en tillsvidareanställning hos oss.
Som traineesjuksköterska på operation kommer du få en nära inblick i operationssjuksköterskans arbete. Du arbetar i team tillsammans med anestesi- och operations personal och är en viktig del runt patienten som ska opereras.
Det ställs höga krav på operationssjukvården, den skall vara säker och effektiv samt ha hög kvalitet. En operationssjuksköterska kombinerar omvårdnadskompetens med avancerade kunskaper i medicinteknik. En stor del av arbetet är att instrumentera och assistera under operation. I detta innefattas ansvar för att rätt instrument och material finns framme, ha en handlingsberedskap för alla eventualiteter som kan hända, att tänka steget före-men handla i nuet. Operationssjuksköterskan har ansvar för att patienten positioneras på ett sådant sätt så att inga skador uppstår, samtidigt som det operationstekniskt skall vara ett optimalt läge. För detta krävs det goda kunskaper i operationsteknik och anatomi såväl som i perioperativ omvårdnad.
Under året kommer du att ha en mentor som vägleder dig och som kan hjälpa och stötta dig i olika frågor som dyker upp. Du kommer att ha en handledare på respektive sektion som du följer under en längre tid. Under året kommer du ges möjligheten att hospitera på de olika sektionerna som finns här på centraloperation för att verkligen kunna få en känsla för det intressanta arbetet operationssjuksköterskan har. Traineeprogrammet innehåller utbildningsdagar som är övergripande för hela kliniken.
Du kommer under året arbeta självständigt i pre-op arean där man tar emot och optimerar patienterna som ska opereras, ett arbete som ger mycket klinisk erfarenhet, mycket "hands on" och patientkontakt.
Du kommer även att få en inblick i sterilcentralens arbete och den postoperativa vården.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har ett intresse för att eventuellt vidareutbilda dig inom operationssjukvård och som är intresserad av att få en större inblick i vad det innebär att arbeta som operationssjuksköterska.
Du bör ha ett stort intresse för avancerad och specialiserad sjukvård och vara motiverad för att vidareutbilda dig. Som person har du lätt för att samarbeta och kan snabbt ställa om dig till olika situationer. Du ska ha förmåga att själv planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer kommer att ske löpande.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
