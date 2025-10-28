Nyfiken på något nytt? Upptäck livet som sjuksköterska i Norra Sverige
Kletor Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2025-10-28
Vi på Dignus Medical söker just nu legitimerade sjuksköterskor med erfarenhet och engagemang som är nyfikna på att arbeta i en av Sveriges mest storslagna regioner.
Norra Sverige bjuder på mer än vacker natur och friska vindar - här finns också trygghet, utveckling och arbetsplatser där din kompetens verkligen behövs. Här har du möjlighet att påverka din vardag - oavsett om du letar efter fasta tjänster eller spännande uppdrag.
Vad gör Norra Sverige unikt?
Tänk dig ett liv där arbetsdagarna varvas med stilla kvällar i fjällen, helger i naturreservat eller norrsken över trädtopparna. Norra Sverige erbjuder ett lugnare tempo, närhet till naturen och en stark känsla av gemenskap - samtidigt som du har tillgång till moderna vårdmiljöer och ett stort behov av din kompetens. Det är platsen för dig som vill ha balans, men inte göra avkall på karriärmöjligheter.
Dignus Medical erbjuder dig:
Personlig kontakt med rekryterare som lyssnar på dina önskemål
Uppdrag eller anställningar som matchar din livssituation och dina mål
Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor
Möjlighet att arbeta inom slutenvård, primärvård eller kommunal omsorg
Hjälp med boende, resa och eventuellt även familjeflytt
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet
Vill bredda din erfarenhet eller hitta en mer hållbar arbetsvardag
Ser värdet av att ha en trygg och erfaren aktör vid din sida
Dignus Medical har sedan 2005 hjälpt sjuksköterskor att hitta rätt i arbetslivet - i både Sverige och Norge. Med stark lokal förankring och ett brett kontaktnät stöttar vi dig genom hela processen, från första kontakt till första arbetsdag.
Är du nyfiken?
Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka in din ansökan eller hör av dig direkt om du har frågor. Du kan även registrera ditt CV på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Dignus Medical firar 20 år! Se filmen där vi delar resan från starten till idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Per Eklund per@dignusmedical.se Jobbnummer
9578487