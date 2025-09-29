Nyfiken på extrajobb? Representera Alvesta kommun på Husebys julmässa!
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen / Säljarjobb / Alvesta Visa alla säljarjobb i Alvesta
2025-09-29
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen i Alvesta
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Varje år lockar Huseby bruks julmässa över 35 000 besökare - och nu har du chansen att stå mitt i det magiska myllret! Under nio stämningsfulla dagar förvandlas Huseby Bruk till en sagolik julvärld fylld av ljus, dofter, mat och hantverk. Vill du vara en del av upplevelsen? Vi söker nu glada, engagerade och serviceinriktade ungdomar som vill vara med och representera Alvesta kommunkoncern på årets julmässa!
Arbetet på Alvesta kommunkoncern genomsyras av våra värdeord delaktighet, engagemang och tillit. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Vad innebär jobbet?
• Vara ansiktet utåt för Alvesta kommun
• Prata med besökare, dela ut material och sprida härlig energi
• Hjälpa till med aktiviteter och annat kul i montern
• Jobba tillsammans med andra engagerade ungdomar och kommunens personalKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Gillar att träffa nya människor
• Är pålitlig, positiv och vågar ta initiativ
• Har intresse för Alvesta och vill bidra till en rolig upplevelse för besökarna
• Meriterande om du talar flera språk, det är fördelaktigt i arbetssituationen då det även är internationella besökare på mässan.
ÖVRIGT
Evenemanget pågår 816 november, och du behöver kunna jobba minst ett par av dagarna. Arbetstiderna kommer spegla julmässans öppettider, men precisa tider kommer längre fram. Inför arbetet kommer självklart tillfälle för introduktion till arbetet samt Alvesta kommunkoncern.
Vi erbjuder:
• Timlön enligt avtal
• Arbetsintyg perfekt för framtida jobbansökningar!
• En riktigt rolig upplevelse som ger många nya kontakter Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280743/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
HR-partner
Frida Bratell frida.bratell@alvesta.se 0472-15205 Jobbnummer
9531628