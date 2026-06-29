Nyfiken och driven säljare till Ragn-Sells!
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringsgruppen i Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Som säljare hos Ragn-Sells vill du vinna – och samtidigt göra världen lite bättre
Är du en säljare som triggas av att jaga affärer, slå mål och bygga relationer som håller över tid? Bra. Då kanske du också vill sälja något som faktiskt spelar roll.
Hos oss jobbar du inte bara med affärer – du är med och driver omställningen mot en mer hållbar framtid.
Vad du faktiskt kommer göra (på riktigt)
Du får ett tydligt uppdrag: skapa affärer, vinna kunder och bygga långsiktiga relationer.
Men istället för att sälja "vad som helst", hjälper du företag att hitta smartare, mer lönsamma och hållbara sätt att hantera sitt avfall och sina resurser.
Ditt fokus:
Aktivt jaga nya kunder och affärer (hunter-mode on)
Bygga relationer som håller – och växer
Äga din egen budget och slå dina mål (gärna med marginal)
Hitta lösningar som gör både kunden och miljön vinnare
Vad du får tillbaka?
Vi vet att bra säljare inte bara drivs av provision – utan av rätt förutsättningar.
Hos oss får du:
Trygga villkor (kollektivavtal, pension, friskvård)
Ett team som firar vinster – tillsammans
Coaching och utveckling som faktiskt gör dig bättre
Möjlighet att jobba i en bransch som bara växer
Vi är ärliga – det här är inte en "lätt" roll, första tiden kan kännas rörig, det kommer vara mycket att lära:
Material, processer, lagkrav
System och arbetssätt
Kunder med komplexa behov
Tempot är högt. Förutsättningarna kan ändras snabbt. Du behöver prioritera, fatta beslut och ibland bara lösa det.
Men om du är beredd att ge det tid och är nyfiken, så kommer du bygga en affärsförståelse som få andra har.
Vem vi tror att du är:
Du är en säljare på riktigt.
Du älskar att göra affärer och vinna
Du tar ansvar – hela vägen från första kontakt till sign
Du har struktur (även när tempot är högt)
Du bygger förtroende snabbt och naturligt
Du är lösningsorienterad – inte ursäktsorienterad
Du är nyfiken och förstår att din förmåga till att hugga tag i leads och prospekts direkt är avgörande för din framgång.
Bakgrund som funkar här
Erfarenhet av B2B-försäljning (gärna uppsökande)
Vana att jobba i CRM och räkna på affärer, Excel är bra.
Erfarenhet av renhållning, avfall- och eller återvinningsbranschen? Grymt.
Har du inte det, men är en vass säljare? Ännu bättre.
B-körkort behövs – resten lär du dig.
Praktiskt
Plats: Kallhäll eller Länna
Tjänst: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Marknadsmässig grundlön med möjlighet till bonus
Anställningsform:
Heltid, inledande provanställning under 6 månader som övergår i tillsvidare efter det.
Om Rekryteringsgruppen:
Vi är övertygade om att det som gör störst skillnad hos ett företag nu och i framtiden kommer vara människorna. Människorna som är där för att vara kreativa, komma på nya idéer och människorna som är där för att driva utveckling och göra att det är roligt att gå till jobbet.
I 25 år har vi visat engagemang för våra kunder och är stolta över att kunna säga att många har stannat hos oss i mer än 10 år.
Under den tiden har vi också visat värme för våra kunders utmaningar men också våra konsulters och kandidaters livspussel, hälsa och välmående. Det är vår största styrka.
Företagspresentation
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande miljö- och återvinningsföretag med en tydlig vision om att skapa en hållbar framtid. Sedan starten 1881 har företaget varit en pionjär inom avfallshantering och cirkulär ekonomi. Ragn-Sells hjälper företag, kommuner och privatpersoner att omvandla avfall till resurser genom innovativa och miljövänliga lösningar. Med över 2 500 anställda i flera länder erbjuder Ragn-Sells en bred palett av tjänster inom insamling, sortering, återvinning och behandling av avfall. Hos Ragn-Sells förenas affärsmannaskap med hållbarhet, och varje dag arbetar företaget för en renare värld och en mer cirkulär ekonomi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972859-2075842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen I Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Centralplan 1 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Jobbnummer
9983622