Nyexaminerade ingenjörer som vill jobba i Örebro med omnejd
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2025-08-25
Har du tagit ingenjörsexamen under våren 2025, eller tar du examen i januari 2026? Då är det dig vi vill komma i kontakt med!
Vi söker dig som är nyutexaminerad inom maskinteknik, industriell ekonomi, eller design och produktutveckling, och som vill kickstarta din karriär i Örebro, Karlskoga eller närliggande områden. Vi har flera spännande uppdrag hos olika kunder i regionen, och letar efter ambitiösa ingenjörer som vill vara med och forma framtidens teknik- och industriföretag.
Vi söker dig som:
• Är nyexaminerad ingenjör (examen våren 2025 eller januari 2026)
• Har utbildning inom maskinteknik, industriell ekonomi eller design och produktutveckling
• Mycket goda kunskaper i Svenska och Engelska
Meriterande:
• Har praktisk erfarenhet från industri genom t.ex. sommarjobb, praktik eller exjobb
• Har varit aktiv i studentlivet t.ex. genom projekt, föreningar eller andra engagemang
Om dig:
• Du har ett genuint tekniskt intresse
• Är nyfiken, driven och tar gärna initiativ
• Har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra
• Vill fortsätta utvecklas i arbetslivet och samtidigt bidra med nya perspektiv
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
I denna roll kommer du inledningsvis att vara anställd som konsult hos oss på Framtiden för att sedan övergå i en anställning hos kunden.
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan! Ersättning
