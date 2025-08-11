Nyexaminerad sjuksköterska? Unik introduktion på vårdenhet
Vi vill ge dig bästa möjliga start i ditt nya yrkesliv som sjuksköterska och lägga grund för din framtida utveckling, därför erbjuder vi dig en unik introduktion och möjlighet att växla upp tryggt.
SÄS introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor utgår från Västra Götalandsregionens förstärka yrkesintroduktion, Kliniskt basår. På SÄS är vi dock unika med att vår introduktion även bygger på följande fem grundvillkor:
Självständigt arbete med eget yrkesansvar som legitimerad sjuksköterska
Anpassade arbetsuppgifter och arbetsmängd
Stöd av erfaren sjuksköterska
Utbildning och klinisk träning
Reflektion
Om tjänsten introduktion på vårdenhet
Vill du som sjuksköterska få en trygg och utvecklande start på ditt yrkesliv i en tillsvidaretjänst hos oss på SÄS?
SÄS introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor pågår i ett år och inleds med 12 veckors introduktionsschema. Introduktionsschemat innebär att du delar schemarad med en erfaren sjuksköterska. Du utför självständigt arbetsuppgifter utifrån din individuella utvecklingsplan med arbetsuppgifter och arbetsmängd som är anpassade utifrån dig, du ges helt enkelt en möjlighet att gradvis trappa upp och växa in i din nya roll. Vid varje arbetspass säkerställer vi att det finns en utsedd erfaren kollega, så att du kan ställa frågor och få stöd. Denna person kallas för frågeperson. I slutet av dina 12 veckor med introduktionsschema görs en bedömning om behov av fortsatt stöd utifrån den individuella utvecklingen. Utöver detta kommer du även få mentorstid med erfaren sjuksköterska för att få förutsättningar att utvecklas inom ditt specialistområde och i din nya roll.
Resterande del av ditt första år arbetar du självständigt på din vårdenhet samtidigt som du deltar i ett utbildningsprogram tillsammans med andra nyexaminerade sjuksköterskor på SÄS. Utbildningsprogrammet är 15% av din arbetstid, läs mer om innehållet i utbildningsprogrammet här.
Efter ett år är du klar med din introduktion och har erhållit relevant kunskap och nödvändiga färdigheter för att du ska känna dig trygg som sjuksköterska i din fortsatta anställning på din vårdenhet.
Rekryterande vårdenheter
Rekrytering till denna tjänst sker löpande och uppdateras kontinuerligt.
Läs mer om våra lediga tjänster och ansök här:
Medicinavdelning
På medicinavdelningen har vi 24 vårdplatser uppdelade i tre team. Vården består främst av två specialiteter men vi har också ett ansvar för allmän internmedicin. Vi arbetar i team tillsammans med undersköterskor, läkare och farmaceut. På avdelningen utreder, vårdar och behandlar vi patienter med lung- och/eller njursjukdomar. Vi samarbetar med öppenvårdsmottagningar där inlagda patienter ofta följs upp efter vårdtiden på avdelning. Patienterna har ofta komplexa vårdbehov och som sjuksköterska får du hos oss möjlighet att utveckla dig och din kompetens inom flera medicinska specialistområden.
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Veronica Nidkell, tfn 033-616 42 85.
Läs mer och ansök om tjänsten här. Sista ansökningsdag för tjänsten är 2025-09-07.
Infektionsavdelning
Vi vårdar patienter i alla åldrar, från barn till vuxna, med varierande diagnoser omfattande alla typer av infektionssjukdomar. Vi har 21 vårdplatser och alla våra vårdrum är enkelrum med sluss både in mot avdelningen och ut mot utsidan. Vi värdesätter ett gott bemötande, att kunna samarbeta i grupp och förmågan att behålla lugnet i pressade situationer.
Vill du veta mer om vår enhet kontakta vårdenhetschef Elina Karlander Huhtala, tfn 033-616 25 92.
Läs mer och ansök om tjänsten här. Sista ansökningsdag för tjänsten är 2025-08-31.
Din profil
Vi söker dig som är nyexaminerad sjuksköterska med mindre än 4 månaders yrkeserfarenhet inom professionen. Som person är du nyfiken och strävar efter att växa och utvecklas i din yrkesroll. Vi värdesätter ett gott samarbete och din förmåga att skapa goda relationer. Du trivs med att arbeta i en varierande vardag och har förmåga att växla till självständigt arbete i takt med att du blir trygg i arbetsuppgifterna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
För anställning vid verksamhetsområde kvinna och barn, akutsjukvård, bild- och funktionsmedicin och medicinsk service och psykiatri begär vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Vi välkomnar dig till en bra start för ett hållbart yrkesliv hos oss på Södra Älvsborgs sjukhus! Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
SÄS introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor
Vi har två spår i introduktionen av nyexaminerade sjuksköterskor. Mer fördjupad information om båda spåren finns på vår hemsida: https://sas.vgregion.se/jobb-och-framtid/nyexaminerad-sjukskoterska/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
