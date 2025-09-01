Nyexaminerad sjuksköterska? Unik introduktion på introduktionsenhet
2025-09-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vi vill ge dig bästa möjliga start i ditt nya yrkesliv som sjuksköterska och lägga grund för din framtida utveckling, därför erbjuder vi dig en unik introduktion och möjlighet att växla upp tryggt.
SÄS introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor utgår från Västra Götalandsregionens förstärkta yrkesintroduktion, Kliniskt basår. På SÄS är vi dock unika med att vår introduktion bygger på följande fem grundvillkor:
Självständigt arbete med eget yrkesansvar som legitimerad sjuksköterska
Anpassade arbetsuppgifter och arbetsmängd
Stöd av erfaren sjuksköterska
Utbildning och klinisk träning
Reflektion
Om tjänsten introduktion på introduktionsenhet
Vill du börja ditt nya yrkesliv med att få erfarenhet från flera verksamheter, få en fördjupad förståelse för "vårdkedjan" eller har du ännu inte bestämt vilket område som du vill börja arbeta inom? Då är introduktion på introduktionsenhet perfekt för dig!
Du kommer under ditt introduktionsår ha två kliniska placeringar, om vardera ca sex-sju månader samt två perioder med auskultation på olika vårdenheter. Under större delen av ditt första år kommer du att följa ett introduktionsschema. Detta schema innebär att du arbetar tillsammans med en erfaren sjuksköterska. I slutet av varje klinisk placering kommer du att arbeta självständigt och gå på egen schemarad. Det kommer alltid att finnas en utsedd erfaren sjuksköterska tillgänglig för att svara på frågor.
Du kommer under introduktionen ha flera personer som stöttar dig. Förutom din introduktionsansvariga sjuksköterska på den vårdenhet där du har din kliniska placering, kommer du även att ha en teamledare på introduktionsenheten. Du, teamledaren och den introduktionsansvariga sjuksköterskan kommer att arbeta tillsammans för att kontinuerligt följa upp din individuella utvecklingsplan. Detta syftar till att du ska få rätt förutsättningar i det kliniska arbetet och stöd i din utveckling.
Utöver ditt kliniska arbete kommer du delta i ett utbildningsprogram för alla nyexaminerade sjuksköterskor på SÄS samt ha extra teamdagar på introduktionsenheten. Fokus på dessa dagar är reflektion, utbildning och föreläsningar inom sjuksköterskans yrkesområde. Kompetenshöjande insatser motsvarar ca 20 % av din arbetstid. Läs mer om utbildningsprogrammet här.
Tjänsterna på introduktionsenheten utformas utifrån vårdflöden, specialiteter och sjukhuset framtida behov. Du kommer att få ange intresseområde i din ansökan och få mer detaljer kring tillgängliga kliniska placeringar under rekryteringsprocessen.
Din profil
Vi söker dig som är nyexaminerad sjuksköterska med mindre än 4 månaders yrkeserfarenhet inom professionen. Som person är du nyfiken och strävar efter att växa och utvecklas i din yrkesroll. Vi värdesätter ett gott samarbete och din förmåga att skapa goda relationer. Du trivs med att arbeta i en varierande vardag och har förmåga att växla till självständigt arbete i takt med att du blir trygg i arbetsuppgifterna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrigt
För anställning vid verksamhetsområde kvinna och barn, akutsjukvård, bild- och funktionsmedicin och medicinsk service och psykiatri begär vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och när du genomfört dina 12 månaders introduktion på introduktionsenheten kommer du att erbjudas fortsatt placering på en av våra vårdenheter. Slutlig placering utgår från dina önskemål och verksamhetens behov.
Rekrytering till dessa tjänster sker löpande och nästa start är i januari 2026.
SÄS introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor
Vi har två spår i introduktionen av nyexaminerade sjuksköterskor. Mer fördjupad information om båda spåren finns på vår hemsida: https://sas.vgregion.se/jobb-och-framtid/nyexaminerad-sjukskoterska/
Vi välkomnar dig till en bra start för ett hållbart yrkesliv hos oss på Södra Älvsborgs sjukhus! Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
