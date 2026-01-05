Nyexaminerad sjuksköterska? Unik introduktion på introduktionsenhet
Sjuksköterskejobb / Borås
2026-01-05
Vi vill ge dig bästa möjliga start i ditt nya yrkesliv som sjuksköterska och lägga grund för din framtida utveckling, därför erbjuder vi dig en unik introduktion och möjlighet att växla upp tryggt.
SÄS introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor utgår från Västra Götalandsregionens förstärkta yrkesintroduktion, Kliniskt basår. På SÄS är vi dock unika med att vår introduktion bygger på följande fem grundvillkor:
Självständigt arbete med eget yrkesansvar som legitimerad sjuksköterska
Anpassade arbetsuppgifter och arbetsmängd
Stöd av erfaren sjuksköterska
Utbildning och klinisk träning
Reflektion
Om tjänsten introduktion på introduktionsenhet
Vill du inleda ditt yrkesliv med erfarenhet från flera olika verksamheter, få en fördjupad förståelse för vårdkedjan eller känner du dig ännu osäker på vilket område du vill arbeta inom? Då är introduktion via introduktionsenheten det perfekta valet för dig.
Du kommer under ditt introduktionsår ha två kliniska placeringar, om vardera ca sex-sju månader samt två perioder med auskultation på olika vårdenheter. SÄS introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor inleds med 12 veckors introduktionsschema på din första placering. Introduktionsschemat innebär att du delar schemarad med en erfaren sjuksköterska. Du utför självständigt arbetsuppgifter utifrån din individuella utvecklingsplan med arbetsuppgifter och arbetsmängd som är anpassade utifrån dig, du ges helt enkelt en möjlighet att gradvis trappa upp och växa in i din nya roll. Under denna period har du tät uppföljning tillsammans med din utsedda teamledare, introduktionsansvariga sjuksköterska och chef, för att ge dig bästa möjliga förutsättningar i din nya roll. I slutet av introduktionsperioden görs en bedömning av eventuellt fortsatt stöd utifrån din individuella utvecklingsplan. Din andra placering, efter ca sex till sju månader, inleds med åtta veckors introduktionsschema och följer därefter samma plan och utveckling som vid din första placering (se ovan).
Utöver ditt kliniska arbete kommer du att delta i ett utbildningsprogram som omfattar cirka 15 % av din arbetstid och riktar sig till alla nyexaminerade sjuksköterskor på SÄS. Du kommer även att ingå i gruppträffar på introduktionsenheten, omfattande cirka 5 % av arbetstiden och består av kompetenshöjande insatser. Sammanlagt motsvarar de kompetenshöjande insatserna 20 % av din arbetstid. Läs mer om utbildningsprogrammet här.
De kliniska placeringarna via introduktionsenheten utformas utifrån vårdflöden samt verksamheternas kapacitet och behov. I din ansökan kommer du att få ange ditt intresseområde, och du får ytterligare information om placeringarna under rekryteringsprocessen. I slutet av ditt introduktionsår matchas du i dialog med din chef mot tillgängliga vakanta tjänster utifrån sjukhusets behov.Publiceringsdatum2026-01-05Profil
Vi söker dig som blir nyexaminerad sjuksköterska och beräknas slutföra dina studier senast i juni 2026. Om du redan är examinerad kan du ha högst fyra månaders yrkeserfarenhet inom professionen.
Som person är du nyfiken, engagerad och har en vilja att växa och utvecklas i din yrkesroll. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och din förmåga att skapa trygga och professionella relationer. Du trivs i en varierad vardag och har förmåga att successivt övergå till mer självständigt arbete i takt med att du känner dig trygg i dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
För anställning vid verksamhetsområde kvinna och barn, akutsjukvård, bild- och funktionsmedicin och medicinsk service och psykiatri begär vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och när du genomfört dina 12 månaders introduktion på introduktionsenheten kommer du att erbjudas fortsatt placering på en av våra vårdenheter. Slutlig placering utgår från dina önskemål och verksamhetens behov.
Rekrytering till dessa tjänster sker löpande och nästa start är i juni 2026.
SÄS introduktion för nyexaminerade sjuksköterskor
Vi har två spår i introduktionen av nyexaminerade sjuksköterskor. Mer fördjupad information om båda spåren finns på vår hemsida: https://sas.vgregion.se/jobb-och-framtid/nyexaminerad-sjukskoterska/
Vi välkomnar dig till en bra start för ett hållbart yrkesliv hos oss på Södra Älvsborgs sjukhus! Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
