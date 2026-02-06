Nyexaminerad ingenjör inom bygg till RO-Gruppen i Stockholm
2026-02-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RO-Gruppen Stockholm AB i Solna
Det första steget ut i arbetslivet handlar sällan om att kunna allt. Det handlar om att vara nära, förstå sammanhanget och växa i takt med ansvaret. På RO-Gruppen får du en start där du tidigt blir en del av projekten, får inblick i besluten och arbetar i ett team med tydligt ansvar och gemensamt fokus.
Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Därför arbetar vi målmedvetet för att skapa Sveriges roligaste vardag - en vardag där människor trivs, mår bra och är hållbara över tid. Det är en förutsättning för att lyckas i våra projekt.
Kultur är en central del av RO-Gruppen. I en vardag där tempo och förändring är naturliga inslag vilar vårt arbetssätt på FENA - Förtroende, Engagemang, Nytänkande och Arbetsglädje. Det präglar hur vi samarbetar internt och hur vi arbetar tillsammans med våra kunder.
Om rollen
Hos oss kliver du in i en bred och formbar roll med arbetsuppgifter kopplade till både arbetsledare och entreprenadingenjör. Det ger dig en stabil grund och en helhetsförståelse för byggprojektets olika delar och hur de hänger ihop över tid. Du arbetar med planering, ekonomi och projektering, samtidigt som du har en tydlig närvaro ute i våra byggprojekt tillsammans med kollegor.
Genom vårt arbetssätt med fasuppdelad samverkan formas projekten tillsammans med kund i ett tidigt skede. Du får följa hur beslut växer fram, hur produktionens perspektiv påverkar helheten och hur långsiktiga lösningar tar form. Du är också med i dialogen kring besluten, där dina tankar, idéer och perspektiv ses som viktiga bidrag till projektets utveckling.
Från start får du en mentor i Olle Forsberg, Annika Grönberg eller Lars Westman, affärsområdeschefer med lång erfarenhet inom entreprenadverksamhet. De är operativa i projekten och skapar tillsammans en trygg, tydlig och framåtlutad miljö. Rollen formas över tid, med ambitionen att bygga både kompetens och självständighet på ett hållbart sätt, så att du kan utvecklas vidare inom det område där du har bäst förutsättningar att lyckas.
Om dig
Vi söker dig som är nyexaminerad ingenjör och har en kandidatexamen eller masterexamen inom byggteknik, samhällsbyggnad eller motsvarande utbildning kopplad till byggbranschen. Du är nyfiken, strukturerad och trivs i en miljö där samarbete och dialog är en naturlig del av vardagen. Framför allt vill du lära, ta ansvar över tid och utvecklas tillsammans med andra. För att lyckas hos oss är det viktigt att du delar och lever efter vår värdegrund.
Då det kommer innebära en del resande i de olika projekten i Stockholmsområdet ser vi gärna att du har B-körkort.
Om RO-Gruppen
RO-Gruppen grundades 1982 och är idag en etablerad entreprenör med verksamhet på nio platser i Sverige. I över 40 år har vi byggt kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder. Med våra 300 medarbetare omsätter vi cirka 2 miljarder kronor och levererar projekt över hela Sverige. Kärnan i vår verksamhet är ett genuint engagemang i människor, projekt och affär.
Vi kan stoltsera med att vara ett flerfaldigt prisbelönt företag där vi blivit utsedda till Sveriges Bästa Arbetsplats (Great Place To Work®), Sveriges friskaste företag och Karriärföretag flera år i rad. För oss är sambandet tydligt: när människor trivs och känner sig trygga i sitt uppdrag, levererar vi bättre projekt.
Ansökan och kontakt
Vi arbetar med löpande urval i denna rekrytering. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta vår People & Culture Business Partner Ida Linnertorp på ida.linnertorp@ro-gruppen.se
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
