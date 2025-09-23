Nyexaminerad eller erfaren sjuksköterska som vill utvecklas inom kardiologi
2025-09-23
Vill du börja din sjuksköterskekarriär på en lärorik arbetsplats med ett omväxlande arbete inom hjärtsjukvård? Eller har du erfarenhet som sjuksköterska och vill vidareutvecklas inom kardiologi? Då är Hjärta och Kärl i Huddinge rätt plats för dig!
Du erbjuds
ett individuellt introduktionsprogram anpassad till verksamheten och baserad på dina tidigare erfarenheter och kompetenser samt ett kontinuerligt stöd från våra erfarna sjuksköterskor
en arbetsmiljö där vi stöttar varandra, ser och bekräftar varandras insatser och tillsammans utvecklas.
Du blir en del av ett inkluderande team som samarbetar för att alla ska lyckas i sitt uppdrag
en arbetsplats med ett delaktigt och närvarande ledarskap
tydliga utvecklingsmöjligheter med hjälp av kompetensstegen som synliggör dina karriärvägar både utvecklings- och lönemässigt
ett stimulerande, utmanande och lärorikt arbete där du kan bygga på din kompetens inom en verksamhet med olika vårdnivåer samt får möjligheten rotation mellan enhetens vårdytor.
Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Den gemensamma vårdenheten i Huddinge består av tre vårdytor:
sluten hjärtvårdsavdelning: här fokuserar vi på ischemi, bradykardi, kranskärl, arytmiutredning och arytmibehandling, hjärtsvikt och hjärtklaffsjukdom
elektiv Vårdavdelning: på denna avdelning bedrivs för- och eftervård med olika interventioner såsom pacemaker, elfys, angio och elkonvertering
hjärtintensivvårdsavdelning (HIA): detta är vår högspecialiserade hjärtsjukvårdsavdelning.
Patientens vårdtid varierar mellan 1-3 dygn. Det innebär att arbetet hos oss blir varierande, likaså tempot. På avdelningen arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, avdelningsassistenter, läkare och sjukgymnaster i ett nära samarbete kring våra patienter.
Vi verkar för en god arbetsmoral samt en god arbetsmiljö med patienten i centrum. Här arbetar vi utifrån Karolinskas värderingar Helhetssyn, Medmänsklighet och Ansvar.
Annonsen avser en tillsvidaretjänst förlagd till dag/kväll eller treskift, provanställning kan komma att tillämpas. Tjänsten innebär även helgtjänstgöring, 2 helger av 5.
Nyfiken på hur vi arbetar på Hjärta och Kärl Huddinge? Tveka inte att ta kontakt om du är intresserad av att komma och hospitera, så berättar vi mer om oss, vår grupp och ledarskapet!
Vi söker dig som
har en god förmåga att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål
är engagerad, tar egna initiativ och är prestigelös nog att rycka in där det behövs
tar ansvar för ditt arbete och har en vilja att bidra till förändrings- och förbättringsarbete för patientens och verksamhetens bästa
har lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter med ett flexibelt förhållningssätt och trivs i en omväxlande arbetsmiljö
har ett helhetsperspektiv på såväl patient och närstående. Vi lägger stor vikt vid att alla patienter och anhöriga bemöts med respekt och empati och du måste kunna hantera situationer där patienter och anhöriga är i kris.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård
Meriterande:
Erfarenhet från kardiologi, akutsjukvård eller thoraxkirurgi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
