Nyexaminerad eller dags för ett karriärsbyte? Bli finansiell rådgivare!
2025-10-15
Är du i början av din karriär och redo för ett nästa kliv? Ge dig själv möjligheten att bli en del av Söderberg & Partners Traineeprogram Sales Academy. Programmet är vår satsning för dig med målbild att utvecklas som person, bli en av nästa generations mest framgångsrika rådgivare och ge dig själv goda framtida karriärmöjligheter hos Söderberg & Partners.
Programmet, som sträcker sig över 24 månader, lämpar sig till dig som har ett driv utöver det vanliga. Du är nyexaminerad från högskola/universitet och/eller har en dokumenterat framgångsrik säljbakgrund.
Under programmets gång kommer du att utbildas inom våra största affärsområden Pension, Non-Life och Wealth Management, samtidigt som du bokar prospektmöten med framgångsrika bolag och personer, vilket snabbt bygger ovärderlig kompetens och erfarenhet inom vår bransch och många andra områden.
Du erbjuds:
En skräddarsydd utbildningsplan för att du ska bli nästa generations mest säljdriva rådgivare hos Söderberg & Partners
- Du inspireras och motiveras dagligen med tät coachning för att säkerställa din utveckling
- Karriärmöjligheter inom organisationen
Efter avslutat traineeprogram tar du klivet mot kundansvarig rådgivare, specialist eller vidare inom management/ledarskap.
Vem är du?
Vi söker dig med ett driv utöver det vanliga. Du är nyutexaminerad från högskola/universitet - eller har en dokumenterat framgångsrik säljbakgrund - och har siktet inställt på att göra karriär i finansbranschen.
Vi tror att du har:
- Ett starkt inre driv och högt målfokus
- En vinnande personlighet
och social förmåga
- Intresse för finansiella frågor och rådgivning
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Programstart: 12 januari 2026
Rekrytering sker löpande - ansök redan idag!
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
