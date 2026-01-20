Nyetablerad tjänst som Affärsområdeschef till CRD Protection
2026-01-20
Vill du bygga och leda ett nytt affärsområde i ett snabbväxande säkerhetsbolag inriktat mot försvar och samhällssäkerhet?
CRD Protection är ett svenskägt säkerhetsbolag i stark tillväxt som utvecklar och levererar avancerade lösningar till försvar, polis och andra samhällskritiska aktörer.
Som en direkt följd av en ökad efterfrågan på bolagets produkter och lösningar har förutsättningar för vidare expansion skapats. Med egenutvecklade lösningar, partnerskap med världsledande leverantörer samt djup specialistkompetens inom bolaget står man nu inför en spännande fas där tydliga tillväxtmål och nya affärssatsningar tagits fram.
Ett av dessa initiativ är rekryteringen av en Affärsområdechef vars uppdrag blir att ta ett helhetsansvar för att bygga, utveckla och skala affären för ett av bolagets snabbast växande produktområden.Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Tjänsten som Affärsområdeschef är ny och strategiskt viktig för bolaget. Du får ett övergripande ansvar för att utveckla affärsområdet med fullt affärs- och resultatansvar.
Du arbetar nära ägare och ledning samt i tät dialog med kunder inom försvaret och andra myndigheter. Rollen innebär ett nära samarbete med produktorganisationen och kombinerar strategiskt affärsarbete med operativt genomförande i en organisation med korta beslutsvägar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Driva försäljning och affärsutveckling primärt mot försvaret, men även andra säkerhetskritiska verksamheter
- Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer och strategiska partnerskap
- Ansvara för affärer kopplade till upphandlingar och ramavtal
- Bidra aktivt till bolagets övergripande tillväxt- och expansionsmål
Tjänsten är placerad i Stockholm med möjlighet till hybridarbete. Resor är en naturlig del av tjänsten. Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva affärer i tillväxt och som trivs i gränslandet mellan affär, teknik och kund.
Du som söker:
- Har dokumenterad erfarenhet av försäljning och affärsutveckling mot försvaret, myndigheter och andra säkerhetsrelaterade verksamheter
- Har erfarenhet av upphandlingar, ramavtal och kravhantering
- Har god teknisk förståelse (ingenjörsbakgrund är meriterande men inget krav)
- Har med fördel ett relevant nätverk inom säkerhets-, försvars- eller myndighetssektorn
- Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
- Innehar B-körkort
- Som person är du affärsdriven, strategisk och strukturerad, med förmåga att kombinera långsiktigt perspektiv med operativt genomförande. Du trivs med ansvar och motiveras av att bygga och utveckla verksamhet i en föränderlig miljö.
CRD Protection erbjuder dig
Hos CRD Protection får du en central roll i ett entreprenöriellt bolag i tydlig tillväxt, med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Du får arbeta med produkter och lösningar som används i samhällskritiska miljöer och bidra direkt till både affärsområdets och bolagets fortsatta utveckling.
Här erbjuds du en möjlighet att bygga ett affärsområde från grunden och sätta ett tydligt avtryck i bolagets framtida tillväxt.
Ansökan och information
Rekryteringsprocessen hanteras av AxÖ Consulting. För frågor om tjänsten eller om rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Fiddelie Nyvall
- Telefon: 070-844 61 12
- Epost: fiddelie.nyvall@axoconsulting.se
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb.
CRD Protection
