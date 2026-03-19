Nyckelroll inom kvalitet - bli vår nästa SQA-specialist i Umeå!
2026-03-19
Vi söker dig som drivs av förbättringsarbete och har ett skarpt öga för kvalitet. I den här rollen får du en nyckelposition där du arbetar nära både leverantörer och interna funktioner för att säkerställa hög och jämn kvalitet - med direkt påverkan på slutprodukt och kundupplevelse. Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval! Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Som kvalitetsingenjör hos vår samarbetspartner ansvarar du för att utveckla och säkra kvaliteten i leverantörsledet. Du samarbetar tätt med bland annat produktion, inköp och utveckling, samtidigt som du bygger starka relationer med leverantörer. Du analyserar avvikelser och reklamationer, identifierar rotorsaker och driver förbättringsåtgärder hela vägen från idé till uppföljning. En viktig del av arbetet är också att genomföra leverantörsrevisioner och kvalitetsdialoger för att stärka samarbeten och skapa långsiktig utveckling.
För att trivas i detta uppdrag bör du vara en analytisk och lösningsorienterad person som motiveras av att skapa struktur och driva förbättringar. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta och engagera andra. Du tar ansvar, arbetar metodiskt och har förmågan att prioritera i en dynamisk vardag. Samtidigt är du kommunikativ och bygger förtroende både internt och externt.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande. Eftersom detta är en långsiktig tjänst så finns goda möjligheter att bli överrekryterad, förutsatt att samtliga parter känner sig nöjda med samarbetet.
Du erbjuds:
Möjligheten att växa inom ett global företag och stor chans till utveckling
Att vara del av en organisation som satsar på hållbara lösningar och innovation
En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen som kvalitetsingenjör på bästa sättDina arbetsuppgifter
Driva och utveckla reklamationsprocessen, inklusive rotorsaksanalyser och uppföljning
Bygga och utveckla starka leverantörsrelationer med fokus på kontinuerliga förbättringar
Bedöma och godkänna nya leverantörer och komponenter
Förbättra och utveckla processer för kvalitets- och ankomstkontroll
Följa upp, analysera och rapportera kvalitetsdata
Vi söker dig som
Har relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har efarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri
Har en vana av att arbeta med materialbedömningar och kvalitetskrav
Har erfarenhet av projektarbete och processutveckling
Kunskap inom Lean och/eller Six Sigma
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Innehar B-körkort
Vi ser det som meriterande om du bor i/har anknytning till Umeå.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
