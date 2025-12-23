Nyckelroll i produktionen - bli vår nästa Produktionsplanerare
2025-12-23
Vill du vara med och skapa struktur och trygghet i en dynamisk produktionsmiljö?
Hos oss får du en roll som gör verklig skillnad. Inte genom stora förändringar varje dag, utan genom att bygga stabila processer som håller över tid. Vi söker en Produktionsplanerare som vill bidra till ordning, kvalitet och ett samarbete som fungerar i praktiken.
Som produktionsplanerare är du navet i vår planering. Du arbetar nära produktionschefen och ser till att produktionen flyter på, leveranstider hålls och material finns på plats. Du använder affärssystemet Monitor för att planera och följa upp, och du är med och driver förbättringar som gör oss lite bättre - steg för steg. Det här är en roll för dig som gillar att ha kontroll, skapa struktur och samtidigt vara en del av ett team som stöttar varandra.Publiceringsdatum2025-12-23Profil
Vi tror att du är en person som gillar ordning och reda, är lösningsorienterad och trivs med att samarbeta. Du har erfarenhet av produktionsplanering inom tillverkningsindustrin och gärna kunskap om affärssystem, helst Monitor som vi jobbar i. Förståelse för materialflöden och resursplanering är viktigt, och om du dessutom har jobbat med förbättringsarbete eller LEAN är det ett plus.
Varför välja oss?
Vi är ett företag där du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och en kultur som bygger på ansvar och samarbete. Hos oss får du möjlighet att påverka och utveckla våra processer och vi lovar att din insats märks. Vi tror på långsiktighet, kvalitet och att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och växer.Så ansöker du
Vi ser fram emot att läsa din ansökan med CV och personligt brev som du mejlar till maria.nordin@aiab.se
senast den 31 januari 2026. Har du frågor om tjänsten? Då är du välkommen att kontakta Magnus Broberg, Produktionschef på magnus.broberg@aiab.se
Aiab energy AB är en komplett leverantör av strömförsörjningsutrustning inom området reservkraft, avbrottsfri kraft och DC-system. Sedan 1970 har Aiab sett till att företag och myndigheter alltid har pålitliga och skräddarsydda reservkraftverk och totallösningar av strömförsörjning. Företaget utför i egen regi projektering, konstruktion, tillverkning, installation, driftsättning och utbildning samt service och underhåll. Bolaget ägs till största del av Koncentra Group AB som är en privatägd industrigrupp med fokus på långsiktiga investeringar. Läs mer på www.aiab.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
