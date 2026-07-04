Nyckelroll för dig som vill kombinera ekonomi och ledarskap
UCS One Business AB / Redovisningsekonomjobb / Norrköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Norrköping
2026-07-04
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Erfarenheter och kompetenser
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet som ekonomikonsult — flera års arbete inom redovisning på medior– eller seniornivå
Relevant utbildning — från yrkeshögskola eller universitet
Systemvana — trygg i Office-paketet och van vid olika ekonomisystem
Starka språkkunskaper — mycket god svenska i tal och skrift
Helhetsansvar i kunduppdrag — från löpande redovisning till bokslut, årsredovisning, deklarationer och rådgivning
Kunskap om bolagsformer — t.ex. enskild firma, aktiebolag och handelsbolag
Trygghet i K2/K3 — samt god förståelse för moms- och skattefrågor
Förmåga att prioritera smart — du trivs med många kunder parallellt och håller hög kvalitet
Intresse för AI och digital utveckling — och hur nya verktyg kan effektivisera arbetet
Då rollen också innebär att leda ett team och ha personalansvar söker vi dig som vill använda din erfarenhet inte bara i kunduppdrag, utan också i att utveckla människor, arbetssätt och ett växande affärsområde, exempelvis genom att:
Ansvarig för onboarding av ny personal
Ansvarig för personalen genom dagligt stöd och som första kontaktperson
Ansvarig för beläggning och lönsamhet i teamet
Ansvarar för lönesamtal och lönessättning i samråd med affärsområdeschef
Ansvarar för medarbetarsamtal, måluppföljning och uppföljning av medarbetarsamtal
Driver teamets tillväxt genom att vara delaktig i rekrytering och introduktion av nya konsulter i takt med att teamet växer
Skapar tillit och laganda, coachar medarbetarna och skapar möjligheter till utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UCS One Business AB
(org.nr 556713-0074), https://ucsone.se/jobba-hos-oss/?
Teknikringen 4 A (visa karta
)
583 30 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992679