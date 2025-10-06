Nyckelposition hos Momentum Industrial - Bli deras Kundansvariga Säljare!
2025-10-06
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Momentum Industrial befinner sig mitt i en spännande expansionsfas och söker nu en skicklig Kundansvarig Säljare som kan utgå från Gällivare och vill vara med på deras resa!
Som Kundansvarig Säljare på Momentum kommer du att ansvara för att bygga och vårda kundrelationer, både med befintliga kunder och nya affärsmöjligheter. Du blir en viktig rådgivare för Momentums alla produkter och tjänster. Ditt arbete kommer dagligen att präglas av hög service genom problemlösning och teknisk rådgivning i en varierande industriell miljö.
Vad vi söker hos dig:
Du är driven, initiativrik och har en stark social förmåga.
Du trivs i kundmöten och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Du har en teknisk förståelse och ett genuint intresse för industribranschen.
Du är van att arbeta självständigt, men har också lätt för att samarbeta i team.
Flytande svenska och god engelska.
Kunskap inom Office-paketen.
B-körkort är ett krav.
Meriterande:
Du har erfarenhet från industriell verksamhet.
Meriterande:

Du har erfarenhet från industriell verksamhet.

Teknisk utbildning, gärna inom ett teknikorienterat område.
Ansvara för försäljning och kundkontakter med Gällivare som fokusområde, men resor inom hela malmfälten är vanlig förekommande.
Bearbeta både nya och befintliga kunder, med fokus på kundens behov och långsiktiga relationer.
Arbeta med teknisk rådgivning och produktlösningar som ökar kundernas produktivitet.
Samordna och genomföra utbildningar och projekt i samarbete med Momentums partners.
Följa upp försäljningsmål och budget samt rapportera i CRM-system.
Vara ute på fältet och arbeta nära kunderna för att säkerställa deras produktion och lösa deras utmaningar.
Du får inledningsvis en 10 veckors internutbildning för att ge dig rätt förutsättningar för att lyckas i din roll som Kundansvarig Säljare, samtidigt som du arbetar nära ett kompetent team för att säkerställa hög servicenivå och affärsmannaskap. Med fullt ansvar för din egen kundportfölj fokuserar du på att stärka försäljningen och bidra till Momentum Industrial fortsatta framgång i regionen.
Praktisk information:
Arbetstider: Måndag till fredag, 7:00-16:00 (flexibla arbetstider).
Ansvarsområde: Distriktet omfattar hela Malmfälten, från Narvik till Gällivare med omnejd.
Plats: Tjänsten utgår från Gällivare eller närliggande ort. Det finns även möjlighet att arbeta från hemmakontor och utföra administrativa arbetsuppgifter i hemmet.
Förmånsbil ingår: Regelbundna resor till och från Kiruna ingår som en naturlig del av tjänsten.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vad Momentum Industrial erbjuder:
En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö i ett expansivt företag.
Frihet under ansvar att planera din egen arbetsdag.
Ett starkt och engagerat team som stöttar dig i din roll.
En möjlighet att vara en nyckelperson i ett företag som kommer att expandera kraftigt de kommande åren.
Internutbildningar och möjlighet till vidareutbildning inom koncernen.
Ansökningsförfarande
Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag! Momentum Industrial samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Momentum Industrial. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
eller på 070-336 67 30.
Låter detta som en tjänst för dig? Varmt Välkommen med din ansökan och bli en del av Momentum Industrial!
Om Momentum Industrial
Momentum Industrial AB är en marknadsledande distributör av industriella komponenter till den svenska och norska industrin. Vår mission är tillsammans för en hållbar industri, vilket för oss innebär att vi finns till för att tillsammans med våra intressenter bidra till att skapa en hållbar industri ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi omsätter cirka 1,3 miljarder SEK och har 330 talangfulla medarbetare. Momentum Industrial AB ingår i Momentum Group-koncernen som är noterat på Stockholmsbörsen.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
