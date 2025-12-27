Nybrokliniken i centrala Stockholm söker Tandsköterska
2025-12-27
Nybrokliniken söker Tandsköterska!
Är du en serviceinriktad tandsköterska som vill arbeta i en personlig och modern klinik där man ger varje patient bästa möjliga vård och service?
Publiceringsdatum2025-12-27
Nybrokliniken är en modern tandläkarklinik i centrala Stockholm. Vi arbetar med modern teknik och utrustning och har en härlig stämning på kliniken där personalen trivs. Vi är ett sammansvetsat team av fyra tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och receptionist som strävar efter högsta kvalitet i både behandling och patientbemötande.
Vi utför allmäntandvård, implantat, tandreglering och estetisk tandvård.Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss arbetar du med assistans vid behandlingar, sterilarbete, patientadministration och reception. Vi söker en en erfaren och positiv tandsköterska med hög arbetsmoral och servicenivå.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska med erfarenhet
Har god samarbetsförmåga, är noggrann och ansvarsfull.
Har datorvana och erfarenhet av journalsystem.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med engagerade och trevliga kollegor.
Moderna lokaler och utrustning
En trygg anställning
Skicka CV och personligt brev till famreigo@gmail.com
Urval sker löpande, så skicka din ansökan snarast!
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
