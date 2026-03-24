Nybro Energi söker miljöadministratör till kraft och värme
2026-03-24
Om arbetsplatsen
Nybro Energi ägs till 100 % av Nybro kommun och har en politiskt tillsatt styrelse.
Vårt uppdrag är att erbjuda elhandel till kunder i hela Sverige, tillhandahålla fiberanslutning, fjärrvärme, elnät samt vatten och avlopp till stora delar av Nybro kommun. Vi producerar också el som motsvarar en fjärdedel av elförbrukningen i Nybro kommun. Dessutom ska vi hålla vettiga priser till våra kunder. Självklart kan både privatpersoner och företag vara kunder hos oss. Bolagen inom Nybro Energi omsätter omkring 420 miljoner kronor och har cirka 70 anställda.
Läs mer om oss på www.nybroenergi.se
Bolaget driver bland annat ett avfallseldat kraftvärmeverk sedan några år tillbaka och har flera spännande investeringsprojekt på gång. Vi har fått en vakans i organisationen och behöver i och med detta förstärka med en miljöadministratör som ska hjälpa till att förvalta och utveckla affärsområdet produktion inom kraft och värme.
Arbetsuppgifterna förväntas omfatta allt från projektledning till miljörapportering. Du kommer utgå från kraftvärmeverket och organisatoriskt vara direkt underställd Affärsområdeschefen. Anställningen kommer att innebära mycket eget arbete med stor möjlighet att påverka.
Typiska arbetsuppgifter:
• Provtagning och dokumentation av aska, vatten och bränsle
• Dokumentering av askhantering, anmälan och rapportering
• Egenkontroll av lukt, dokumentering och bedömning
• Hantering av brandskyddsanmälningar
• Rapportera till SCB
• Utsläppshandel
• Hantera M-files och entric
• Att arbeta med miljöledning, inom värme- och elproduktion
• Att driva och utveckla företagets systematiska miljöarbete inom produktionssidan
• Att kommunicera muntligt och skriftligt med miljömyndigheter
• Att producera rapporter och utredningar såsom rutiner, riskanalyser, kontrollprogram och miljörapporter
• Att hantera tillståndsfrågor
• Att ansvara för miljömätning avseende uppföljning, rapportering och även teknik
En viktig del av arbetet är att bevaka omvärlden för att ligga steget före vid tex lagändringar. Företaget ser mycket positivt på att engagera sig de nätverk som finns inom branschen, här finns mycket information att hämta och duktiga personer att lära sig av.
I arbetsuppgifterna kan också ingå att på egen hand driva projekt där allt från förstudie till genomförande ingår.
Kvalifikationer
Minst högskoleutbildning eller erfarenhet inom lämpligt område är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar personlighet, driv och engagemang.
Tidigare erfarenhet av energibranschen, processindustri, avfallsförbränning, avfallshantering, myndighetskommunikation, projektledning, arbete med miljöledningssystem och miljömätning är meriterande.
Körkort klass B är ett krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett bolag som präglas av en öppen och familjär stämning med korta beslutsvägar. Vi strävar efter att vara en schysst och jämställd arbetsplats. Vi välkomnar olikheter och söker medarbetare som gillar att arbeta för teamets bästa. Nybro Energi strävar efter att vara en välmående arbetsplats och attraktiv arbetsgivare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Energi AB
(org.nr 556777-3923)
Verktygsgatan 12 (visa karta
)
382 36 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nybro Energi Kontakt
Affärsområdesansvarig
Patric Vadman patric.vadman@nybroenergi.se Jobbnummer
9815290