Nybro Energi söker drifttekniker till Kraftvärmeverk - sommarvikariat
Nybro Energi AB / Driftmaskinistjobb / Nybro Visa alla driftmaskinistjobb i Nybro
2026-03-06
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nybro Energi AB i Nybro
Nybro Energi ägs till 100 % av Nybro kommun. Vi omsätter ca 270 miljoner kronor och har ca 60 anställda med olika inriktningar och kompetenser. Vi levererar infrastruktur- och energilösningar till stora delar av kommunen inom elnät, elhandel, vatten & avlopp, fjärrvärme och fibernät. För mer info besök www.nybroenergi.se
Vill du ha ett samhällsviktigt arbete där du medverkar till energiåtervinning av regionens restavfall och förser tusentals människor med el och fjärrvärme? Vill du vara med att förhindra att över 40 tusen ton koldioxid årligen släpps ut i atmosfären? Nybro Värmecentral, ett av branschens mest klimatsmarta bolag, söker nu drifttekniker för sommarvikariat.
Hos oss får du arbeta i ett bolag som präglas av en öppen och familjär stämning med korta beslutsvägar. Vi strävar efter att vara en schysst och jämställd arbetsplats. Vi välkomnar olikheter och söker medarbetare som gillar att arbeta för teamets bästa. Nybro Energi strävar efter att vara en välmående arbetsplats och attraktiv arbetsgivare.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i vår engagerade driftavdelning bestående av 11 medarbetare som svarar för alla uppgifter rörande energiåtervinning, fjärrvärme- och elproduktion inom Nybro Energi. I vår produktionsapparat ingår idag kraftvärmepannor både bio och avfallseldade.
Tjänsten erbjuder omväxlande arbetsuppgifter allt från att övervaka och optimera den dagliga driften av våra produktionsanläggningar, till att delta i reparationsarbete vid avhjälpande och förebyggande underhåll.
Skiftarbete ingår i tjänsten.
Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har en pågående eller avslutad drifttekniker/-ingenjörsutbildning eller likvärdig utbildning med energiinriktning. Erfarenhet av fastbränsle och kraftproduktion, styr/regler-teknik och process/automations-teknik är meriterande likaså tidigare skiftarbete.
Körkort klass B är ett krav.Övrig information
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Energi AB
(org.nr 556777-3923) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
Johan Eriksson johan.eriksson@nybroenergi.se Jobbnummer
9783065