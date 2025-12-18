Nybergs Bil söker en Garanti- och Kundrelationsansvarig
Vi söker en engagerad och strukturerad Garanti- och Kundrelationsansvarig. Rollen kombinerar administrativ hantering av garantiärenden med professionell kundkontakt vid reklamationer.
Din vardag hos oss
Hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa en kundupplevelse i världsklass. Varje dag får du chansen att göra skillnad genom att hantera garantiärenden och reklamationer med både noggrannhet och effektivitet. Du är den som hittar lösningar och kommunicerar dem på ett sätt som bygger förtroende och långsiktiga relationer.
Du arbetar nära verkstad, leverantörer och tillverkare för att tillsammans hitta de bästa möjliga lösningarna. Samtidigt är du med och driver utvecklingen framåt genom att föreslå förbättringar som gör skillnad, både för våra kunder och för oss som team.
Hos oss är din insats avgörande för att vi ska nå våra mål för kundnöjdhet och kvalitet. Om du gillar att ta ansvar, skapa resultat och vara en del av ett engagerat team så kommer du att trivas här hos oss på Nybergs Bil!
Du erbjuder
Du är en kommunikativ och lösningsorienterad person som trivs med att ha kundkontakt och att hitta smarta lösningar. Du har vana vid administrativt arbete och gärna erfarenhet från bilbranschen men det viktigaste är din drivkraft och ditt engagemang.
Du är strukturerad och noggrann, samtidigt som du kan vara flexibel när situationen kräver det. Du känner dig trygg med IT och arbetar obehindrat i olika system. Ett extra plus om har ett intresse för fordon, service och en nyfikenhet att lära dig mer.
Vi erbjuder
En spännande och varierad roll där du får stort ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad. Hos oss får du chansen att påverka och utveckla våra processer där dina idéer och initiativ är viktiga för vår framgång. Du blir en del av en arbetsplats där kundfokus alltid står i centrum och där vi tillsammans strävar efter att skapa den bästa upplevelsen för våra kunder.
Att vara en del av Nybergs Bil innebär en stor gemenskap då vi har en stark och härlig företagskultur och en tydlig vision - att leverera en upplevelse i världsklass. Vi är under ständig utveckling i en spännande bransch med många möjligheter. Vi är auktoriserade återförsäljare för Volvo, Polestar, Lynk&Co, Mazda, FIAT, MAXUS och XPENG med bilförsäljning (nya bilar, transportbilar och begagnade bilar), serviceverkstäder, skadeverkstad, Hertz Biluthyrning, Rulla bilpool, däckverkstad, butik och bilvård. Vi säljer ca 3500 bilar per år och omsätter drygt 1 miljard. Vi är ca 140 anställda och finns på orterna Jönköping, Nässjö och Habo.
Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning. Urval och intervjuer sker löpande. Skicka in din ansökan till oss så snart som möjligt - vi ser fram emot att träffa dig!
