Nyab Söker Markarbetare Till Högsäsongen 2026
Professionals Nord Luleå AB / Anläggningsarbetarjobb / Luleå Visa alla anläggningsarbetarjobb i Luleå
2026-02-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet som markarbetare eller är utbildad inom bygg/anläggning? Vill du arbeta efter bekväma arbetstider i ett bolag med spännande projekt och korta beslutsvägar? Då är det här möjligheten för dig! NYAB söker markarbetare för att stärka upp teamet under högsäsongen 2026.
Här blir du en självklar del i ett erfaret team där din kompetens tas tillvara fullt ut. Initiativförmåga, yrkesstolthet och samarbete värderas högt och du ges förtroende att ta ansvar i det dagliga arbetet.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande!
Information om tjänsten
NYAB är ett ungt företag byggt på årtionden av erfarenhet från branschen. Under åren har NYAB utfört hundratals projekt och storskaliga anläggningsarbeten. NYAB fortsätter att expandera i snabb takt och behöver nu förstärka teamet med markarbetare till etableringen i Luleå.
Självklart får du inledningsvis en introduktion för att komma in i företaget och rollen på bästa möjliga vis. Du kommer att arbeta heltid under högsäsongen maj till november 2026 med goda möjligheter för vidare anställning hos NYAB förutsatt att båda är nöjda med samarbetet.
Tjänsten är en del av vår personaluthyrning vilket innebär att du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos NYAB. Alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
Arbetsuppgifter
Som markarbetare på NYAB får du en omväxlande vardag där du arbetar mot spännande projekt ute hos företagets kunder. Du kommer bland annat arbeta med:
• Markarbeten för grundläggning
• Plattsättning
• Justering för asfaltering
• Markarbeten för grundläggning
• VA-arbeten såsom schakt, rörläggning, dagvatten- och dräneringsarbeten
• Arbete enligt ritningar och arbetsbeskrivningar
• Samarbete med maskinförare, arbetsledare och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på aktuellt projekt och kommer främst ske utomhus. Givetvis har du tillgång till tjänstebil för att smidigt ta dig ut till de olika projekten. Du arbetar i huvudsak dagtid mån-fre 07-16 men det kan även förekomma helg- samt kvällsarbete.
Vi söker dig som
För tjänsten som markarbetare på NYAB söker vi dig som:
• Har tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning inom mark/anläggning (exempelvis VA, plattläggning och/eller stensättning)
• Har B-körkort
• Behärskar svenska i tal och skrift
Vi tror även att dina personliga egenskaper är viktiga för hur du kommer trivas i rollen som markarbetare på NYAB. Vi ser att du är en initiativtagande person som är redo att utvecklas inom markbranschen. Det faller dig naturligt att samarbeta med andra men du är även trygg med att arbeta självständigt.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av ritningsläsning och innehar ESA, Arbete på väg samt Safe Construction, men det är inte ett krav för tjänsten.
START: maj-november 2026
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650), https://nyabgroup.com/sv/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyab Group Kontakt
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se Jobbnummer
9743702