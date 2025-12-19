Nya Kollegor Till Vårt Spa Sociabelle På Karstorp Säteri
Karstorp Konferenscenter AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skövde
2025-12-19
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karstorp Konferenscenter AB i Skövde
Inför öppningen av vår nya spaanläggning söker vi flera medarbetare med erfarenhet av spa, service och gästupplevelser på hög nivå.
Viktigt: Sociabelle är inte ett traditionellt "tyst spa". Det här är ett upplevelsespa med tydlig servicekänsla, flöde och närvaro. Därför söker vi dig som har restaurangvana och trivs i ett tempo där du både läser av gästen och levererar service med precision.
Vi letar både efter dig som har lång erfarenhet - och dig som har viss erfarenhet men rätt driv, känsla för detaljer och service ut i fingerspetsarna.
Du trivs i en miljö där varje gäst ska känna sig sedd, avslappnad och omhändertagen. Du är professionell, självgående och har lätt för att samarbeta.
Meriterande erfarenhet:
Restaurang/servis (stark merit)
Hotell, spa eller reception
Service i premiumsegment
Arbetsplats: Karstorp Säteri & Hotell, Skövde
Tjänster: Heltid, deltid och extra vid behov
Start: Hösten 2026
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till info@karstorp.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: info@karstorp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karstorp Konferenscenter AB
(org.nr 556666-5450)
Kristallvägen 1 (visa karta
)
541 42 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karstorp Konferenscenter AB Jobbnummer
9658026