Nya Kollegor Till Vårt Spa Sociabelle På Karstorp Säteri

Karstorp Konferenscenter AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde
2025-12-19


Inför öppningen av vår nya spaanläggning söker vi flera medarbetare med erfarenhet av spa, service och gästupplevelser på hög nivå.
Viktigt: Sociabelle är inte ett traditionellt "tyst spa". Det här är ett upplevelsespa med tydlig servicekänsla, flöde och närvaro. Därför söker vi dig som har restaurangvana och trivs i ett tempo där du både läser av gästen och levererar service med precision.
Vi letar både efter dig som har lång erfarenhet - och dig som har viss erfarenhet men rätt driv, känsla för detaljer och service ut i fingerspetsarna.
Du trivs i en miljö där varje gäst ska känna sig sedd, avslappnad och omhändertagen. Du är professionell, självgående och har lätt för att samarbeta.
Meriterande erfarenhet:
Restaurang/servis (stark merit)
Hotell, spa eller reception
Service i premiumsegment

Arbetsplats: Karstorp Säteri & Hotell, Skövde
Tjänster: Heltid, deltid och extra vid behov
Start: Hösten 2026
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till info@karstorp.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: info@karstorp.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karstorp Konferenscenter AB (org.nr 556666-5450)
Kristallvägen 1 (visa karta)
541 42  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Karstorp Konferenscenter AB

Jobbnummer
9658026

