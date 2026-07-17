Nya Enhetschefer till Trädgården och Solhaga 1, Vård och omsorg
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Falkenberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Falkenberg
2026-07-17
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Vill du vara med och leda och utveckla arbetet inom kommunal äldreomsorg? Vi söker nu 2 nya kollegor till Trädgården och Solhaga.
Kvarteret Trädgården ligger i centrala Falkenberg och öppnades 2025. Här har vi utvecklat ett nytt koncept där olika verksamheter jobbar tätt tillsammans för att skapa trygghet och en omsorg av hög kvalitet för de boende. På Trädgården är det idag 3 enhetschefer som tillsammans ansvarar för att utveckla och driva de verksamheter som finns i kvarteret: ett särskilt boende med 99 lägenheter varav 45 har öppnat, 27 lägenheter i ett biståndsbedömt trygghetsboende och 37 trygghetslägenheter. I kvarteret finns även tre dagverksamheter, en gruppbostad och en mötesplats.
Kvarteret Trädgården ska vara ett nav i seniorkvarteret Mölle för att möjliggöra för äldre att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
De medarbetare som jobbar i kvarteret Trädgården jobbar för hela kvarteret. Alla har en arbetsplats som de är grundplacerade på, men de arbetar också regelbundet inom andra verksamheter som finns i området. Detta arbetssätt ställer krav på flexibilitet av både dig som enhetschef och av medarbetarna.
Solhaga är ett särskilt boende i utkanten av centrala Falkenberg med 92 boendeplatser och en dagverksamhet. På Solhaga särskilda boende är det idag 3 enhetschefer som tillsammans ansvarar för att utveckla och driva de verksamheter som finns på Solhaga.
För båda tjänsterna innebär det att ni chefer har uppdelade ansvarsområden och leder verksamheten tillsammans, nu söker vi våra kollegors efterträdare då de fått nya uppdrag i kommunen. I ett delat ledarskap har ni enhetschefer ett nära samarbete och ett gemensamt ansvarstagande, där ni delar på arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Ni ska ha ett delat ledarskapsansvar i övergripande processer och strategier inom kvalitet, utveckling, arbetsmiljö och ekonomi.
Som enhetschef har du förutom flera kollegor stöd av verksamhetsstöd. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med 12 chefskollegor för kommunala SÄBO.
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder, planerar och samordnar du verksamheten och har ansvar för ekonomi och personal. I tjänsten ingår kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån uppsatta mål och verksamhetens behov.
Du ska arbeta för ett positivt arbetsklimat, främja delaktighet och kreativitet så att engagemang och motivation skapas. Ledningsuppdraget innefattar också täta kontakter med brukare, anhöriga, kollegor och organisationen/förvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig med ett stort intresse för äldrefrågor och som vill vara med och leda, organisera och utveckla verksamheten. För att lyckas i rollen som enhetschef är det därför en fördel om du är nytänkande och har ett starkt intresse av att arbeta med ständiga förbättringar. Som ledare är du tydlig och skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet. Du har ett genuint intresse för människor, god samarbetsförmåga samt förmåga att tillvarata andras kompetenser och idéer. Som person är du tydlig, coachande, flexibel, bra på att kommunicera och har en förmåga att stimulera och motivera dina medarbetare.
Vidare har du ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete där du värdesätter samarbete, struktur och tydlighet gentemot dina medarbetare och kollegor. Som ledare är det ditt ansvar att skapa goda förutsättningar för att nå utsatta kvalitetsmål.
Falkenbergs kommun satsar på kompetensutveckling och ger goda förutsättningar för chefer och ledare. Utvecklande ledarskap är ett ledarskapskoncept baserat på forskning framtaget av försvarshögskolan (FHS) och i Falkenbergs kommun är Utvecklande Ledarskap (UL) navet i det chef- och ledarskap som förväntas i organisationen. Grundkursen i Utvecklande ledarskap är obligatorisk för alla chefer i Falkenbergs kommun och är kompetensgrundande.
Du ska ha adekvat högskoleutbildning. Erfarenhet av ledarskap med personal-/budget och arbetsmiljöansvar är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer ske under v. 35.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334310 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Jerk Jakobs 0346-88 62 50 Jobbnummer
10004887