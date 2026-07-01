Ny tjänst som Medicintekniker sökes till Markverkstad Boden
Försvarsmakten / Sjukhusteknikerjobb / Boden Visa alla sjukhusteknikerjobb i Boden
2026-07-01
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, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
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eller i hela Sverige
Har du ett tekniskt intresse och förmåga, gillar att arbeta praktiskt och har en god känsla för service och administration? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Boden är i uppstartsfasen för en ny förmåga medicinteknik. Tjänsten är placerat i Boden och är en del av markverkstad Norr, som bedriver verksamhet i Arvidsjaur, Boden Vidsel, Luleå, Umeå, Östersund och Sollefteå. Den nya förmågan innebär att vi kommer att kunna utföra underhåll på Försvarsmaktens medicintekniska produkter och levererar tekniskt systemstöd där det efterfrågas. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, installationer, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Arbetet bedrivs i egna lokaler och till viss del ute hos förbanden.
Tjänsten kräver i uppstartsfasen att resor till Markverkstad Göteborg kommer att vara obligatoriska, resorna ingår i det interna utbildningspaketet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av förebyggande och avhjälpande underhåll på Försvarsmaktens medicintekniska materiel där bl.a. nedan ingår.
• Underhåll av medicintekniska produkter
• Systemstödsresor inom Avdelning Norr:s verksamhetsområde.
• Dokumentera i Försvarsmaktens stödsystem för materielunderhåll
• Hålla enklare utbildningar samt vara teknisk support inom området
• Övrigt förekommande arbetsuppgifter inom enheten
Exempel på materiel som hanteras: Övervakningsmonitorer, defibrillatorer, sprut och volympumpar, autoklaver, disk desinfektörer, reduceringsventiler, ventilatorer, sugpumpar mm.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
• Lägst fullgjord och godkänt gymnasium med teknisk / El inriktning eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
• Tidigare erfarenhet av flerårig praktisk tjänstgöring av service- och underhållsarbete på teknisk utrustning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Datorvana med kunskaper i ex. Word och Excel
• Lägst B körkortDina personliga egenskaper
Du är en lagspelare som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som tekniker är du strukturerad, resultatorienterad och noggrann med ett sinne för detaljer. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö. Vidare söker vi dig som har en positiv attityd och vill vara med och utveckla den medicintekniska underhållsverksamheten inom Försvarsmakten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av tekniskt arbete i medicinteknisk miljö
• Erfarenhet av Försvarsmaktens medicinsktekniska materiel
• Erfarenhet av materielunderhåll inom Försvarsmakten
• Erfarenhet och kunskap om Försvarsmaktens system för materielunderhåll PRIO, LIFT
• Erfarenhet av processorienterade arbetssätt
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid – varierande arbetstider kan förekomma. Arbetsort: Boden. Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse.
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Sektionschef Rasmus Wiklund tel. 072 242 96 94
Fackliga företrädare SACO: Ali Hemen OFR-S: Tony Svensson SEKO: Iréne Ström, Fredrik Olsson OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-08-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 36 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9986215