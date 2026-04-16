Ny stjärna till mitt team i Svedmyra
Om mig:
Jag heter Monica och är 32 år gammal. Jag bor i min egna lägenhet i Svedmyra där jag har assistans 24/7. Jag som person är en glad, sprallig och aktiv kvinna som älskar att umgås med vänner/familj och göra roliga aktiviteter på fritiden. Jag har en stor matglädje, älskar även musik och film. Har en extra stor kärlek till Astrid Lindgrens filmer.
Om dig:
Jag söker dig som är omtänksam, tålmodig och besitter en finkänslighet när det gäller att förstå att du assisterar mig i mitt liv. Du är kvinna med god fysik då det är en del lyft, har humor, är noggrann, lugn och trygg i dig själv. Jag behöver en assistent som är lyhörd och uppmärksam på vad jag behöver. Ett intresse för att laga mat är ett plus då jag älskar mat men annars ingår alla vardagliga sysslor som att städa, tvätta, handla och mina nära personliga behov
Krav: Du behöver vara flytande i det svenska språket i tal och skrift.
Tycker du att det låter intressant? Då hoppas jag att vi ses!
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Tjänsten:
Innebär varierad arbetstid, dagar, kvällar och helger. Du kommer börja som tim-anställd med möjlighet till fasta pass på sikt.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
