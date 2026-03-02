Ny som tandhygienist? Sök till TAK-Thyg, Tandakademin Västernorrland
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Folktandvården Västernorrlands grundläggande uppdrag är att bidra till liv och hälsa i Västernorrland genom att verka för en god munhälsa på lika villkor. Vi erbjuder allmäntandvård, sjukhustandvård och har specialisttandvård inom en rad olika områden.
Vi söker dig som nyligen examinerats eller snart ska få svensk tandhygienistlegitimation och som är intresserad av en trygg start och bred utveckling inom allmäntantandvård.
Obs! Begränsat antal platser!
Om du blir antagen kommer du under ditt första anställningsår att starta din period på Thyg-TAK - Tandakademin Västernorrland för tandhygienister.
En dag i veckan träffas alla nya tandhygienister vid den klinik där TAK för närvarande är placerad. Där får du anpassad vidareutbildning, patienter som främjar din utveckling samt hjälp och stöd av några av våra erfarna handledare. Genom nära handledning och samarbete i mindre team skapas förutsättningar för tryggt och effektivt lärande.
Efter fullgjort år vid Tandakademin Västernorrland är du redo att fortsätta din utvecklingsresa hos oss, vid någon av våra kliniker i länet: Örnsköldsvik, Domsjö, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge, Timrå samt våra kliniker i Sundsvall: Sundsvall Centrum, Kvissleby, Nacksta och Matfors.
Skriv i din ansökan, vid vilken klinik du helst önskar ha din placering samt om det även finns några andra kliniker som du kan tänka dig att jobba på.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Stabil
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
