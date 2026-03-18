Ny satsning på Väst-Teg, vi utökar vår grundbemanning!
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Väst-Tegs vård- och omsorgsboende är ett kommunalt nybyggt boende som ligger på Väst-Teg som öppnades hösten 2024.
Här finns det 120 lägenheter fördelat på 12 enheter och varje enhet består av 10 lägenheter. Varje enhet har en egen rymlig balkong. På entréplan finns ett café och en inglasad uteplats. I Väst-Tegs lokaler finns även ett produktionskök.
Vårt boende är en del av en viktig satsning med utökad grundbemanning för att stärka både kvaliteten i verksamheten och arbetsmiljön för våra medarbetare. Nu söker vi nya kollegor till varje våningsplan - vill du bli en del av vårt team?
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag. Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Du kommer att vara behjälplig med bland annat personlig hygien, tvätt, städ, måltider och övrig service. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Om dig
Har du erfarenhet av omvårdnadsarbete? Då kan det vara dig vi söker! Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde med erfarenhet av medicindelegering, men detta är inget krav. För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Ditt möte med de boende kräver god kompetens baserad på personlig lämplighet, mognad och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för såväl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt, är tålmodig och initiativrik. Du har förmåga att samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professioner. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas. Rökning kan förekomma på arbetsplatsen så du bör inte vara allergisk.
Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/202".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627)
Äldreomsorg, Väst-Teg vård- och omsorgsboende
Kristin Sundström, enhetschef 090-162195
9805794