Ny miljöarbetare/chaufför till vårt renhållningsuppdrag i Bergslagen
Kaj Johanssons Åkeri Aktiebolag / Renhållningsjobb / Lindesberg Visa alla renhållningsjobb i Lindesberg
2026-07-06
, Nora
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Hur ser din arbetsdag ut? Du kommer att jobba som Miljöarbetare hos oss med insamling av hushållsavfall i Lindesberg, Nora och Hällefors kommuner. Du kör enligt förplanerade rutter och hanterar extrahämtningar och eventuella avvikelser via datastöd i fordonet. Du utgår från våra lokaler i Lindesberg, där vi bland annat har personalutrymmen för chaufförer, lager och uppställningsplatser för våra fordon. Våra insamlingsfordon är baklastare och sidlastare, men för denna tjänst är det en dubbelbemannad baklastare. Arbetstiderna är dagtid måndag till fredag, även röda dagar.
Vi söker dig som Har erfarenhet av att köra lastbil, gärna baklastare. Du är intresserad av miljö och självklart trivs du med chaufförsyrket och är mån om att utföra ett bra jobb. Du är bekväm med att fatta egna beslut och känner ett engagemang för att jobben vi utför alltid håller en hög nivå. Du har som lägst C-kort samt giltigt YKB
Vi ska vara det ledande bolaget på de områden vi väljer att verka och vi ska ligga i framkant av utvecklingen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en personlig framtoning där människor trivs att arbeta och våra kunder ska alltid känna sig trygga när de anlitar oss som leverantör.
Välkommen till oss
Vad vi erbjuder dig
• Provanställning med lön enligt Miljöarbetareavtalet
• Härliga och engagerade kollegor som bidrar till en trivsam arbetsmiljö
• Arbetstid förlagd till dagtid med goda arbetstider - inga helgpass
• Ett självständigt och ansvarsfullt arbete med stor frihet under eget ansvar
• Moderna och välskötta fordon som underlättar din arbetsdag
• Friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år
• Förmånlig sjukvårdsförsäkring som erbjuds samtliga medarbetare
Företaget
Allmiljö är ett helägt dotterbolag inom koncernen Kaj Johansson Gruppen AB. Företaget har huvudkontor i Umeå och filialer på flera orter i Sverige.
Allmiljö AB har ca 90 anställda och ingår i Kaj Johansson Gruppen där även Kaj Johansson Åkeri ingår. Koncernen har drygt 230 anställda och omsätter ca 500 tkr per år.
Det som kännetecknar oss är att vi är personliga - vi är pålitliga, uppriktiga och ärliga människor som personligen levererar våra tjänster och produkter. Vi är modiga - vi går vår egen väg och vi gör alltid det vi tror på. Läs gärna mer på eller www.kajs.se. www.allmiljo.se
Intresserad? Vi går igenom ansökningarna löpande så ansök så snart som möjligt. har du frågor kontakta gärna Alexandra Dunbäck Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8023696-2087795". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kaj Johanssons Åkeri Aktiebolag
(org.nr 556144-1428), https://kajjohanssongruppen.teamtailor.com
Skrinnargatan 2 (visa karta
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711 34 LINDESBERG Arbetsplats
Kaj Johansson Gruppen Jobbnummer
9994069