Ny medarbetare till vårt team av montörer - Kaminbutiken I Järna AB - Grovarbetarjobb i Södertälje

Prenumerera på nya jobb hos Kaminbutiken I Järna AB

Kaminbutiken I Järna AB / Grovarbetarjobb / Södertälje2021-04-02Vi på Kaminbutiken i Järna jobbar med försäljning och installation av alla former av kaminer, eldstäder och skorstenar. Vi sätter även om gamla kakelugnar, murar om skorstenar och renoverar rökkanaler. Taksäkerhet är också en del av våra arbetsuppgifter.Nu söker vi en medarbetare till vårt team av kunniga montörer.Tycker du om problemlösning och är intresserad av att utvecklas inom hantverksyrket?Har du tidigare erfarenheter inom hantverksyrken?Är du driven och gillar fysiskt arbete och högt tempo?Söker du ett kreativt arbete med mycket frihet under ansvar?Talar och skriver du svenska flytande?Har du B-körkort?Är svaret ja på alla frågorna? Då tycker jag att du ska skicka in ditt CV och ett personligt brev till oss.2021-04-02Sista dag att ansöka är 2021-05-02Kaminbutiken i Järna ABULLÄNGSVÄGEN 815330 JÄRNA5671070